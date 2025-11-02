Що планують в ОПЕК+ щодо нафти?

Це відбувається на тлі прогнозів надлишку пропозиції наступного року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

З квітня ОПЕК+ підвищила свої цільові обсяги видобутку більш ніж на 2,7 мільйона барелів на добу – приблизно на 2,5% світових поставок. Однак у жовтні та листопаді сповільнила темпи зростання до 137 тисяч барелів на добу через прогнози можливого перенасичення ринку.

Нові західні санкції проти Росії, яка є членом OPEC+, ускладнюють переговори, оскільки Москва може зіткнутися з труднощами у подальшому нарощуванні видобутку,

– наголошують у Reuters.

Вісім членів ОПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир – планують у неділю домовитися про підвищення грудневих цільових показників видобутку ще на 137 тисяч барелів на добу. Одне з джерел зазначило, що також розглядається варіант паузи в підвищенні видобутку.

Ціни на нафту впали до п’ятимісячного мінімуму – близько 60 доларів за барель – 20 жовтня, через побоювання накопичення надлишку. Але відтоді відновилися до приблизно 65 доларів на тлі санкцій проти Росії та оптимізму щодо торговельних переговорів.

Аналітик Helima Croft з RBC зазначила у своєму звіті цього тижня, що Саудівська Аравія та її партнери по ОПЕК+ не підвищуватимуть видобуток суттєво, доки не з’являться чіткі ознаки дефіциту поставок. Крофт очікує, що група збільшить цільовий показник на 137 тисяч барелів на добу. Такого ж підвищення прогнозують Rystad, Commerzbank і SEB.

Зверніть увагу! Засідання у неділю заплановане на 14:00 за Гринвічем (16:00 за київським часом).

Нагадаємо, що зокрема ціни на російську нафту летять униз. Про це пише Bloomberg.

Наприклад, спотова вартість ESPO – нафти, що експортується з далекого сходу – нещодавно була запропонована на 50 центів дешевше, порівняно з ціною еталонної нафти.

Зауважте! Вартість нафти почала знижуватись після того, як китайські НПЗ через західні санкції були змушені скасувати деякі закупівлі.

Що відбувається з цінами на нафту?