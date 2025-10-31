Почему Венгрии нужна нефть из России?

Орбан говорит, что из-за того, что Венгрия не имеет выхода к морю, страна зависима от наземных маршрутов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

То есть, энергоносители попадают в Венгрию именно таким путем. Поэтому, для страны оптимальной является российская нефть.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергоносителей. Каждое государство имеет право на защиту на национальном уровне от такой системы санкций.

Орбан стремится "освободиться" от американских санкций. Речь идет об ограничениях против "Роснефти" и "Лукойла", которые должна "выполнять" Венгрия.

Обратите внимание! Как утверждает Орбан, без российской нефти, цены в Венгрии "взлетят до небес".

Действительно ли Венгрия, зависима от нефти из России?