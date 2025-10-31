Что происходит с экспортом российских нефтепродуктов?
Общий объем поставок российских нефтепродуктов морем с 1 по 26 октября достиг лишь 1,89 миллиона баррелей в сутки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Обратите внимание! Этот показатель самый низкий, начиная с 2022 года.
Заметим, что экспорт дизеля слегка увеличился. А вот общий объем поставок снизился. Первоначально на эту ситуацию повлияли следующие факторы:
- слабые отгрузки нефти и мазута после атак украинских беспилотников на российские НПЗ, особенно ощутимым стало сокращение после поражения терминала в Усть-Луге;
- плохие погодные условия.
Как изменился экспорт российских нефтепродуктов?
- Дизель и газойль – поставки выросли на 2%, по сравнению с сентябрем – до 740 000 баррелей в сутки (поставки через Черное море компенсировали уменьшенные отгрузки из Приморска).
- Уровень экспорта российской нефти сократился на 3%, если сравнивать с предыдущим месяцем. Теперь он достигает 317 000 баррелей в сутки.
- Поставки мазута упали на 10%. Сейчас они составляют – 710 000 баррелей в сутки. Этот показатель является минимальным за последние 3 месяца.
- Поставки авиационного топлива выросли. Теперь они составляют – 44 000 баррелей в сутки.
- Сырье для переработки (вакуумный газойль) поставляется больше чем в сентябре. Уровень поставок вырос на 6%. Сейчас он составляет – 70 000 баррелей в сутки.
Что нужно знать о нефти сейчас?
Новая Зеландия приняла решение о расширении санкций против России. Ограничения будут касаться именно теневого флота. Также санкции коснутся связанных с ним компаний, сообщает Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии.
Венгрия не хочет отказываться от нефти из России. В частности, Орбан обратился к Трампу с просьбой, чтобы он ослабил санкции.