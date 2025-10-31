Что происходит с экспортом российских нефтепродуктов?

Общий объем поставок российских нефтепродуктов морем с 1 по 26 октября достиг лишь 1,89 миллиона баррелей в сутки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Этот показатель самый низкий, начиная с 2022 года.

Заметим, что экспорт дизеля слегка увеличился. А вот общий объем поставок снизился. Первоначально на эту ситуацию повлияли следующие факторы:

слабые отгрузки нефти и мазута после атак украинских беспилотников на российские НПЗ, особенно ощутимым стало сокращение после поражения терминала в Усть-Луге;

плохие погодные условия.

Как изменился экспорт российских нефтепродуктов?

Дизель и газойль – поставки выросли на 2%, по сравнению с сентябрем – до 740 000 баррелей в сутки (поставки через Черное море компенсировали уменьшенные отгрузки из Приморска).

– поставки выросли на 2%, по сравнению с сентябрем – до 740 000 баррелей в сутки (поставки через Черное море компенсировали уменьшенные отгрузки из Приморска). Уровень экспорта российской нефти сократился на 3%, если сравнивать с предыдущим месяцем. Теперь он достигает 317 000 баррелей в сутки.

сократился на 3%, если сравнивать с предыдущим месяцем. Теперь он достигает 317 000 баррелей в сутки. Поставки мазута упали на 10%. Сейчас они составляют – 710 000 баррелей в сутки. Этот показатель является минимальным за последние 3 месяца.

упали на 10%. Сейчас они составляют – 710 000 баррелей в сутки. Этот показатель является минимальным за последние 3 месяца. Поставки авиационного топлива выросли. Теперь они составляют – 44 000 баррелей в сутки.

выросли. Теперь они составляют – 44 000 баррелей в сутки. Сырье для переработки (вакуумный газойль) поставляется больше чем в сентябре. Уровень поставок вырос на 6%. Сейчас он составляет – 70 000 баррелей в сутки.

Что нужно знать о нефти сейчас?