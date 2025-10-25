Сколько топлива удастся получить из 1 нефтяного барреля?
1 баррель американской нефти – это примерно 158,988 литра. Для удобства расчетов, округлим до 160, пишет 24 Канал.
Какое количество готовой продукции удастся получить из 1 барреля нефти:
- 25 – 30 литров дизеля;
- 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92);
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 1 литр – моторного масла;
- 5 – 7 литров мазута.
Также из 1 барреля можно получить:
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса;
- 4 – 5 литров сжиженного газа.
Интересно! Понятие "американский нефтяной баррель" было введено еще в XX веке.
Что нужно знать о нефти сейчас?
На стоимость нефти влияет много факторов. В частности, вчера, как отмечает Reuters, она дешевела из-за введения санкций против ряда российских компаний. Напомним, что США утвердили ограничения против "Лукойла" и "Роснефти".
Благодаря этим санкциям, США стремятся заставить Москву прекратить огонь в Украине. Также эти ограничения будут способствовать сокращению импорта российской нефти Индией, отмечает Bloomberg.
Заметим, что стоимость нефти сейчас колеблется и под влиянием напряжения между Китаем и США. Лидеры этих стран должны встретиться в конце месяца, чтобы договориться о дальнейшем взаимодействии.