Почему происходит накопление российской нефти?

Нужно понимать, что санкции не прекратили полностью поставки российской нефти. Но значительно усложнили их, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Интересно! С конца августа 2025 года количество российской нефти именно в море увеличилось на 48%.

Танкеры стоят в море не просто так. Дело в том, что они сейчас ожидают разрешения на причал в китайских и индийских портах.

Накопление российской нефти в море также совпадает с активизацией действий США против танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее, которые президент Дональд Трамп обвиняет в перевозке нефти, подпадающей под санкции. Эти действия могут вызвать беспокойство у отправителей и покупателей российской нефти, которые опасаются, что их грузы также могут стать мишенью,

– отмечает издание.

Как показывают данные агентства, сейчас ситуация с поставками выглядит так:

до 21 декабря Россия отгружала – почти 3,87 миллиона баррелей в день;

для понимания, это на 200 тысяч больше чем до 14 декабря.

Заметим, что хотя официально поставки в Китай и Индию сокращаются, Кремль пытается обойти этот запрет. В частности, не указывая конечный пункт назначения в судовых документах.

К тому же Москва делает значительные скидки на российскую нефть. Например, недавно стало известно, что Urals упала до почти 34 долларов за баррель. Это самый низкий уровень с начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Bloomberg.

Какие санкции влияют на российскую нефть сейчас?