Какая цена нефти 2 октября 2025 года?

На цену нефти влияет также и производитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

По состоянию на сейчас, стоимость основных марок такова:

Brent сегодня торгуется по – 65,30 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 61,75 доллара за баррель.

– 61,75 доллара за баррель. Российская Urals – 61,24 доллара за баррель.

Почему дорожает нефть?

Цены на нефть начали расти после того, как появилась вероятность усиления санкций в отношении российской сырой нефти. В то же время несколько ограничили подорожание опасения, возникшие, относительно избытка предложения на рынке, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Некоторые аналитики считают, что этот рост цен также является техническим восстановлением.

Как будет усиливаться давление на российскую нефть:

Министры финансов стран "Большой семерки" объявили об усилении давления на Россию. G7 планируют сосредоточить свое внимание именно на тех государствах, которые продолжают активно закупать российскую нефть.

США планируют передавать Украине дополнительные разведданные. Таким образом проводить атаки на украинским силам НПЗ станет легче.

Напомним! ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти. Пока что неизвестно точно насколько. Некоторые аналитики ожидают показатель – 500 000 баррелей в сутки.

Что нужно знать о нефти сейчас?