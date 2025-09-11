Какова стоимость банковского золота 11 сентября 2025 года?
Стоимость банковского золота сегодня – 4 787,15 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Другие закупочные цены на золото следующие:
- банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества стоит – 4 772,79 гривны за грамм;
- золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов имеет более низкую цену – 4 739,28 гривны за грамм.
Какие сейчас цены на золотой лом?
Стоимость золотого лома напрямую зависит от пробы. Сейчас расценки установлены такие:
- 333 проба – 1 578,18 гривны за грамм
- 375 проба – 1 777,23 гривны за грамм;
- 500 проба – 2 369,64 гривны за грамм;
- 583 проба – 2763 гривны за грамм;
- 585 проба – 2 772,48 гривны за грамм;
- 750 проба – 3 554,46 гривны за грамм;
- 900 проба – 4 265,35 гривны за грамм;
- 916 проба – 4 341,18 гривны за грамм;
- 958 проба – 4 540,23 гривны за грамм;
- 999 проба – 4 734,54 гривны за грамм.
Как менялась стоимость золота в сентябре?
8 сентября золото поставило новый рекорд. Стоимость этого драгоценного металла достигла – 3 622,07 долларов за унцию.
Впоследствии этот металл продолжал дорожать. Уже 9 сентября 1 унция золота начала стоить 3 659 долларов. Такое подорожание возникло вследствие совокупности факторов, в частности, ситуации с ФРС.
Для приобретения золотого слитка нужно учитывать сразу несколько факторов. В частности, по условиям "Приватбанка", чем больше вес слитка, тем меньше цена за грамм.