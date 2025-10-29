Как подорожало золото?

Золото выросло в цене на 0,7%. Стоимость этого металла достигла – 3 977,30 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также "Лукойл" распродает активы из-за санкций: кто выиграет от ослабления нефтяного гиганта России

Почему выросла цена золота:

в первую очередь цена на золото выросла из-за увеличения спроса, которое возникло на фоне уменьшения цен;

вследствие ожидания, относительно уменьшения ставок ФРС (их планируют снизить на 25 базисных пунктов).

В ближайшей перспективе золото столкнётся с давлением снижения из-за корректировки позиций со стороны игроков с краткосрочным кредитным плечом и прорыва технических уровней. Однако фундаментальные показатели для золота все еще являются оптимистичными,

– отметил старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Заметим, что сейчас рынок находится в ожидании встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в четверг. Лидеры США и Китая должны провести переговоры в Южной Корее, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие.

Аналитики ожидают положительного решения. Условия будущего соглашения уже обозначили представители обеих стран.

Что происходит с ценами на драгоценные металлы?

Спотовое серебро подорожало. Этот металл вырос в цене на 1,5% и достиг – 47,73 доллара за унцию.

Платина подорожала на 0,1%. Ее унция достигла – 1 587,70 доллара.

Подорожал и палладий на 0,9%. Теперь его цена за унцию – 1 405,99 доллара.

Обратите внимание! Золото установило рекорд 20 октября. Его цена за унцию, согласно данным Reuters, составляла – 4 381,21 доллара.