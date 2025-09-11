Какая цена банковского золота сейчас?

По состоянию на 10 сентября, банковское золото имело цену – 4 775,59 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот золото, которое:

требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имело несколько меньшую стоимость – 4 761,26 гривны за грамм;

не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 727,83 гривны за грамм.

Какова стоимость золотого слитка?

Стоимость слитка зависит от его веса. Например, "Приватбанк", установил, что чем больше весит золото, тем ниже цена.

10 сентября при покупке слитка в этом банке, в зависимости от веса стоимость за 1 грамм такая:

если слиток 1 грамм, он будет стоить – 6 515 гривен за грамм;

5 граммов будет реализовываться по цене – 5 885 гривен за грамм, то есть, за целый слиток придется отдать – 29 425 гривен;

10 граммов – 5 745 гривен за грамм – слиток будет стоить примерно 57 450 гривен;

100 граммов – 5 310 гривен за грамм – слиток обойдется в примерно 531 тысячу гривен.

Почему дорожает золото?

Золото ощутимо подорожало с начала 2025 года. В целом его стоимость увеличилась почти на 40%. По состоянию на 9 сентября, цена на золото установила рекорд, достигнув – 3 659 долларов за унцию.

На такое подорожание золота повлияли действия Трампа. Речь идет о посягательстве американского президента на независимость ФРС.