Яка вартість банківського золота 11 вересня 2025?
Вартість банківського золота сьогодні – 4 787,15 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Ситуація нерівномірна: як змінюється долар, відносно інших валют
Інші закупівельні ціни на золото такі:
- банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості коштує – 4 772,79 гривні за грам;
- золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів має нижчу ціну – 4 739,28 гривні за грам.
Які зараз ціни на золотий брухт?
Вартість золотого лому прямо залежить від проби. Зараз розцінки встановлені такі:
- 333 проба – 1 578,18 гривні за грам
- 375 проба – 1 777,23 гривні за грам;
- 500 проба – 2 369,64 гривні за грам;
- 583 проба – 2763 гривні за грам;
- 585 проба – 2 772,48 гривні за грам;
- 750 проба – 3 554,46 гривні за грам;
- 900 проба – 4 265,35 гривні за грам;
- 916 проба – 4 341,18 гривні за грам;
- 958 проба – 4 540,23 гривні за грам;
- 999 проба – 4 734,54 гривні за грам.
Нагадаємо! Раніше ми розповідали чи впливає колір золота на ціну прикрас.
Як змінювалась вартість золота у вересні?
8 вересня золото поставило новий рекорд. Вартість цього дорогоцінного металу сягнула – 3 622,07 доларів за унцію.
Згодом цей метал продовжував дорожчати. Уже 9 вересня 1 унція золота почала коштувати 3 659 доларів. Таке здорожчання виникло внаслідок цілої скупності факторів, зокрема, ситуації з ФРС.
Для придбання золотого злитка потрібно враховувати одразу декілька факторів. Зокрема, за умовами "Приватбанку", чим більша вага злитка, тим менша ціна за грам.