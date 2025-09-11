Яка вартість банківського золота 11 вересня 2025?

Вартість банківського золота сьогодні – 4 787,15 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Інші закупівельні ціни на золото такі:

банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості коштує – 4 772,79 гривні за грам;

золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів має нижчу ціну – 4 739,28 гривні за грам.

Які зараз ціни на золотий брухт?

Вартість золотого лому прямо залежить від проби. Зараз розцінки встановлені такі:

333 проба – 1 578,18 гривні за грам

375 проба – 1 777,23 гривні за грам;

500 проба – 2 369,64 гривні за грам;

583 проба – 2763 гривні за грам;

585 проба – 2 772,48 гривні за грам;

750 проба – 3 554,46 гривні за грам;

900 проба – 4 265,35 гривні за грам;

916 проба – 4 341,18 гривні за грам;

958 проба – 4 540,23 гривні за грам;

999 проба – 4 734,54 гривні за грам.

Як змінювалась вартість золота у вересні?