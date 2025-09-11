Что влияет на курс доллара?

Индекс доллара вырос на 0,1% до 97,83. Увеличение этого показателя ощутимо уже 3 день подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Рынки торгуют на ожиданиях, что перспектива смягчения политики ФРС является неизбежной, и единственным вопросом, что остается, является масштаб этого,

– говорится в сообщении Reuters.

Обратите внимание! Трейдеры ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов. Уменьшение на 25 они называют "решенным вопросом".

Нужно понимать, что ситуация с ФРС сейчас напряженная. Ведь Трамп посягнул на независимость этого учреждения. Речь идет о том, как американский президент пытался уволить члена правления ФРС Лизу Кук. Можно предположить, что Трамп хочет "убрать" ее до заседания Центробанка США, которое состоится на следующей неделе.

Стивен Миран также приблизился к тому, чтобы стать председателем Федеральной резервной системы, что способствовало усилиям Трампа по осуществлению более прямого контроля над политикой процентных ставок,

– указывает издание.

Каково соотношение доллара к другим валютам?

Накануне заседания ЕЦБ, евро выросло на 0,04%, достигнув 1,1699 доллара. Отметим, что Центробанк Европы изменение ставок не планирует.

Доллар относительно японской валюты неизменен, он и в дальнейшем стоит 147,43 иены.

А вот австралийский доллар снизился на 0,1%, достигнув 0,66095 американской валюты. Это довольно закономерно. Ведь в среду австралийский доллар достиг максимума, начиная с ноября.

Что происходит с курсом доллара в Украине?