Какая сейчас стоимость золота?
Цена золота достигла 3 659 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Значительно ниже чем в прошлом году: какую цену заложит Россия для нефтегазовых доходов в 2026 году
Обратите внимание! Увеличение золота произошло, в том числе, на фоне ожидания снижения ставок ФРС в этом году
Сможет ли золото продолжать рост на фоне снижения ставки, может зависеть от базового пересмотра данных о занятости в США, которые должны быть опубликованы позже во вторник, а также от тона данных об инфляции производителей и потребителей в США в среду и четверг,
– отмечает Bloomberg.
С начала 2025 года, золото подорожало почти на 40%. Увеличение происходило, в частности, через:
- закупок Центробанка;
- ожидания снижения ставок ФРС;
- атаки Трампа на независимость ФРС и так далее.
Как менялась цена на золото в сентябре?
По состоянию на 2 сентября, стоимость золота выросла до 3 508 долларов за унцию. Банковский металл, в свою очередь, имел цену – 4 569,61 гривны за грамм.
А уже 8 сентября, цена золота достигла 3 622,07 долларов за унцию. А банковский металл имел стоимость – 4 658,50 гривны за грамм.
Влияет ли цвет золотого украшения на его цену?
Нужно понимать, что ювелирное золото это не чистый металл. Именно поэтому стоит учитывать пробу. Ведь именно этот показатель демонстрирует соотношение чистого металла и примесей. Также на цену украшения влияют дизайн, бренд и так далее.