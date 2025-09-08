На сколько подорожало золото?
Спотовая цена на золото в своем максимуме достигла – 3 622,07 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Такой рост стал реакцией рынка на слабые данные, относительно занятости в США. К тому же эта ситуация усилила ожидания, относительно снижения учетной ставки ФРС.
Обратите внимание! С начала 2025 стоимость золота уже выросла на 38%. Для сравнения, в целом это увеличение достигло 27% в прошлом году.
Такое изменение цены связано с:
- ослаблением доллара;
- мягкой монетарной политикой;
- геополитической неопределенностью;
- экономической неопределенностью.
Какая стоимость банковского золота в Украине сейчас?
По состоянию на 8 сентября, по данным НБУ, банковское золото стоит – 4 658,50 гривны за грамм. Другие закупочные цены таковы:
- банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 4 644,52 гривны за грамм;
- металл, который не соответствует установленным требованиям по качеству банковских металлов – 4 611,92 гривны за грамм.
Где добывают много золота?
В Украине есть значительные запасы золота. Наибольшее количество этого металла заложено в регионе, который получил название "Украинский щит". Всего по оценкам экспертов, на украинской территории есть запасы золота, составляющие примерно – 3 тысячи тонн.
В 2024 году больше всего золота добыл Китай. Эта же страна и потребляет значительное количество металла. Китай продолжает накапливать ощутимые золотые запасы, чтобы усилить независимость от доллара.
