Які зміни відбулися після введення мит Трампом?

Сьогодні на початку торгів у Лондоні золото зросло в ціні на 0,6%. Унція цього металу сягнула – 5 133 доларів за унцію, повідомляє Financial Times.

Читайте також Яке золото купувати для інвестицій: пояснюють експерти

Станом на 13:45, як повідомляє Reuters, вартість золота сягала – 5 152,11 долара за унцію. Загалом за сесію цей метал збільшився в ціні на 1%.

Долар, своєю чергою, ослаб. Він впав на 0,3%, відносно кошика основних валют.

Також відчуте таке зниження:

  • індекс S&P 500 впав на 0,5%;
  • а от Nasdaq 100 – на 0,7%.

Відреагували на ситуацію і європейські ринки. Проте там ситуація там дещо "спокійніша". Наразі відомо, що:

  • Stoxx Europe 600 на початку торгів впав на 0,3%;
  • підіндекс технологічних компаній знизився на 0,9%.

Що відомо про мита Трампа?

  • Верховний суд США засудив мита Трампа та обмежив можливості американського президента. Йдеться саме про так звані "тарифи дня визволення". У своєму рішенні, Верховний суд США спирався на Торговельний акт 1974 року. Наразі Трамп має право встановлювати обмеження на строк до 150 днів.

  • Зауважимо, що тарифну війну Трамп розпочав ще торік. Політика американського президента призвела до нестабільності на валютних, боргових і фондових ринках.

  • Наразі Трамп вирішив підвищити тимчасову митну ставку на імпорт до США з 10% до 15%. Йдеться про зміну тарифу для всіх країн. На це рішення відреагувала Європа. Єврокомісія наполягає, що американський уряд має дотримуватися умов торговельної угоди між ЄС і США, яку уклали ще торік.