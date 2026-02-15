Скільки коштує мідь?

Про те, які ціни на метал у світі та в Україні, йдеться на ресурсі engage.org.ua.

Дивіться також Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році і що дає найбільший дохід

Станом на кінець січня 2026 року світова ціна на мідь була на рівні 12 980 доларів за тонну. Тож, один кілограм металу коштує приблизно 13 доларів.

Зверніть увагу! Ціни на мідь встановлює Лондонська біржа металів (LME). Саме там формується цінова політика, на яку покладаються інші країни.

Відповідно в Україні брухт міді коштує від 255 до 425 гривень за кілограм. А кінцева ціна залежить від чистоти металу та регіону.

Зауважте! Грам первинної міді коштує менше гривні.

Водночас це говорить про збільшення попиту на мідь. Що можна пояснити переходом на зелену енергетику та загальну тенденцію на неї у світі.

Для України ж основний попит в іншому. Якщо збирати старий дріт чи радіатори, – прибуток буде немаленьким.

Скільки можна отримати грошей за 1 кілограм брухту міді в Україні?

Хоча цінова політика швидко змінюється і залежить від міжнародних коливань, як пише ТСН, у різних областях України за кілограм міді в середньому дають:

Київ та область: 240 – 350 гривень за кілограм;

Вінниччина: 320 – 345 гривень;

Запоріжжя: 317 – 370 гривень;

Харківська область: 350 – 390 гривень;

Дніпро та область: до 396 гривень за кілограм.

Важливо! Ціни регулярно оновлюються, тому якщо плануєте здавати мідь – варто уточнити, який нині тариф.

Водночас на Дніпропетровщині ціна найвища. Це можна пояснити заводами з переробки, які є в області. Та й загалом регіон став індустріальним центром із низкою заводів-гігантів.

Що відомо про ціни на інші метали?

Якщо здавати золотий лом ціна залежатиме від проби металу. Наприклад, за грам лому 999 проби можна виручити майже 7 тисяч гривень. Водночас проба 750 – дешевша, за один грам дають трішки більше 5 тисяч гривень.

А от найдорожчий у світі метал – маловідомий. Це осмій з ціною понад мільйон євро за кілограм.