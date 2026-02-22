Який брухт не приймають в Україні?

Підприємства, що працюють офіційно, ретельно перевіряють брухт, який привозять клієнти, та сортують його, розповідає Новини.LIVE.

Тому у лютому 2026 року українцям вдасться продати не всі металеві вироби. Якщо конструкції очевидно належать до комунальної чи державної власності або потенційно несуть загрозу життю та здоров'ю людей, їх просто не приймуть.

На сьогодні підприємства, що займають прийомом брухту, не беруть:

вибухонебезпечні предмети та боєприпаси;

військову техніку;

лом, що може містити вибухонебезпечні речовини;

вуличні огорожі;

герметичні цистерни, які містять невідомі речовини;

пам'ятники та огорожі з кладовищ, таблички з могил;

залізничі рейки та інші конструкції із залізниці;

металеві вироби, що містять підвищений радіаційний фон;

каналізаційні люки, дроти та іншу комунальну власність;

історичні та культурні цінності.

Також офіційні компанії не візьмуть металеві вироби, якщо з них зрозуміло, що вони є чужою приватною власністю.

Чому приймають не увесь брухт?

Компанії остерігаються адміністративної відповідальності за приймання металевого брухту, забороненого державою. Адже за таке правопорушення можна отримати чималий штраф, особливо якщо часто зловживати законами.

Кодекс про адміністративні правопорушення у статті 164-10 визначає відповідальність за недотримання законодавства у сфері заготівлі та переробки брухту:

штраф складає від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

тобто заплатити доведеться від 8 500 до 17 тисяч гривень.

Ще більше доведеться віддати, якщо правоохоронці зафіксують повторне порушення закону. Штраф тоді зросте від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Ще й кошти від продажу конфіскують.

Важливо! Штраф за незаконний брухт доведеться платити саме компанії, яке займається переробкою металевих виробів.

Які метали вигідно здавати?