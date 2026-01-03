Яка країна є світовим імпортером міді?
Понад половину світових запасів міді розташовані у 5-ти країнах світу, зокрема Чилі, Перу, Австралія, Демократична Республіка Конго та Росія, повідомляє 24 Канал з посиланням на UNCTAD.
Водночас кількість запасів не свідчить про те, що країни є світовими лідерами за виробництвом міді. Наприклад з-поміж усіх країн лише Китай імпортує 60% світової мідної руди та виробляє понад 45% світової рафінованої міді.
- Загалом очікується, що до 2040 року світовий попит на мідь може зрости на понад 40%. Втім це означатиме, що пропозиція не встигатиме за таким розвитком подій.
- Аби задовольнити цей попит потрібно 80 нових шахт щодо видобутку міді та 250 мільярдів доларів інвестицій в галузь до 2030 року.
Можливий глобальний дефіцит металу впливає і на його вартість, адже за останні 15 років очікується його найбільше зростання, пишуть в The Guardian.
Лише за 2025 рік мідь подорожчала на понад 35% внаслідок невизначеності тарифів США та побоювань щодо катастроф на гірничих підприємствах. Наприклад у грудні 2025 року вартість зросла до понад 12 тисяч доларів за тонну.
Де найбільші запаси міді?
На першому місці за підтвердженими резервами міді у світі є Чилі, де приблизно 190 мільйонів тонн запасів цього металу, свідчать дані World Population Review.
Перу розташоване на другому місці з резервами в майже 100 мільйонів тонн, а от Австралія – на третьому, де є також близько 100 мільйонів тонн резервів.
Такі країни, як Демократична Республіка Конго та Росія, теж вважаються одними із чималими запасами міді. В обох країнах зафіксовані значні запаси на рівні 80 мільйонів тонн металу.
Натомість Китай та США значно менші запаси – 47 мільйонів та 41 мільйон тонн міді.
Чи є поклади міді в Україні?
В надрах України є значна кількість проявів міді – до понад 140 руднопроявів, втім поки їх не експлуатують на промисловому рівні. Через відсутність повноцінного видобутку розвиток цієї галузі стримується.
Наразі відомо, що ключові перспективні поклади міді зосереджені в кількох великих регіонах країни – від Українського щита до Карпат. В Житомирській області є мідно-колчеданні руди, а у Дніпровсько-Донецькій западині важливими є Зіньківське та Берестянське родовища.
Є навіть оцінки, що в межах Волинської плити передбачають мільйони тонн міді, що могли б суттєво підсилити видобуток у майбутньому, але це залишається поки лише прогнозом.