Яка країна є світовим імпортером міді?

Понад половину світових запасів міді розташовані у 5-ти країнах світу, зокрема Чилі, Перу, Австралія, Демократична Республіка Конго та Росія, повідомляє 24 Канал з посиланням на UNCTAD.

Водночас кількість запасів не свідчить про те, що країни є світовими лідерами за виробництвом міді. Наприклад з-поміж усіх країн лише Китай імпортує 60% світової мідної руди та виробляє понад 45% світової рафінованої міді.

Загалом очікується, що до 2040 року світовий попит на мідь може зрости на понад 40%. Втім це означатиме, що пропозиція не встигатиме за таким розвитком подій.

Аби задовольнити цей попит потрібно 80 нових шахт щодо видобутку міді та 250 мільярдів доларів інвестицій в галузь до 2030 року.

Можливий глобальний дефіцит металу впливає і на його вартість, адже за останні 15 років очікується його найбільше зростання, пишуть в The Guardian.

Лише за 2025 рік мідь подорожчала на понад 35% внаслідок невизначеності тарифів США та побоювань щодо катастроф на гірничих підприємствах. Наприклад у грудні 2025 року вартість зросла до понад 12 тисяч доларів за тонну.

Де найбільші запаси міді?

На першому місці за підтвердженими резервами міді у світі є Чилі, де приблизно 190 мільйонів тонн запасів цього металу, свідчать дані World Population Review.

Перу розташоване на другому місці з резервами в майже 100 мільйонів тонн, а от Австралія – на третьому, де є також близько 100 мільйонів тонн резервів.

Такі країни, як Демократична Республіка Конго та Росія, теж вважаються одними із чималими запасами міді. В обох країнах зафіксовані значні запаси на рівні 80 мільйонів тонн металу.

Натомість Китай та США значно менші запаси – 47 мільйонів та 41 мільйон тонн міді.

Чи є поклади міді в Україні?