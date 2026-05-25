Які гривні вилучає з обігу НБУ?
НБУ вилучає з обігу гривні зразків 2003 – 2007 років. Тобто третього покоління, повідомляє Нацбанк.
Потрібно розуміти, що загалом існує чотири покоління гривні. В обігу нині переважає саме четверте.
Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу,
– повідомляє НБУ.
Звернуть увагу! Банкноти першого та другого поколінь офіційно перестали бути засобами платежу з 1 жовтня 2020 року. Відповідно, при розрахунках їх використовувати не можна.
До банкнот 3 покоління, які зараз вилучаються, належать такі номінали: 20, 50, 100, 200 та 500 гривень. Вони ще можуть використовуватись при розрахунках. Проте:
- цими купюрами не поповнюється обіг;
- а також вони не видаються з кас банків.
Які купюри вилучили з обігу у 2026?
Регулятор ухвалив рішення вилучити з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тобто, їх уже не можна використовувати як засіб платежу. Проте такі купюри дозволено обміняти. Наприклад, це можна зробити через українські банки.
Річ у тім, що регулятор вирішив замінити ці банкноти на монети відповідних номіналів. Це допоможе знизити витрати. Адже монети зношуються повільніше і, відповідно, потребують рідшої заміни.