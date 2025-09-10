Як Росія збільшує обсяги експорту нафти?
З 1 по 7 вересня загальний об'єм нафти, що проходить саме морськими коридорами, сягнув – 3,34 мільйона барелів на день. Це на 4% більше ніж було в останній тиждень серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Росія, ймовірно, перенаправила частину своєї сирої нафти до Новоросійська та до балтійського порту Приморськ, щоб пом'якшити перебої в експорті після того, як українська атака пошкодила трубопровідну інфраструктуру та заводи, пов'язані з нафтовим терміналом Усть-Луга наприкінці серпня,
– йдеться у повідомленні видання.
Зверніть увагу! Згідно з останніми даними, потоки з Усть-Луги відновилися.
Важливо також зазначити причини збільшення експорту російської нафти. Імовірно така ситуація виникла на фоні можливості введення нових санкцій з боку США.
Йдеться про обмеження для країн, які найбільше купують російську нафту. Тобто, санкції відчують Індія та Китай. Таким чином Трамп хоче змусити Путіна взяти участь у переговорах для встановлення миру в Україні.
Зауважте! Трамп готовий до введення обмежень, якщо країни ЄС зроблять те саме.
Як змінюються ціни на нафту?
10 вересня нафта подорожчала. Марка Brent коштує – 67,03 долара за барель, американська WTI – 63,24 долара за барель, російська Urals – 60,12 долара за барель.
Вартість нафти після вихідних зросла. Це сталося через результати засідання ОПЕК+. Організація вирішила збільшити рівень видобутку з жовтня на 137 000 барелів на день.
Згодом ситуація з вартістю нафти стабілізувалась. Нове зростання цін 10 вересня відбулося внаслідок атаки Ізраїлю на керівництво ХАМАС у Катарі.