Як Росія збільшує обсяги експорту нафти?

З 1 по 7 вересня загальний об'єм нафти, що проходить саме морськими коридорами, сягнув – 3,34 мільйона барелів на день. Це на 4% більше ніж було в останній тиждень серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Росія, ймовірно, перенаправила частину своєї сирої нафти до Новоросійська та до балтійського порту Приморськ, щоб пом'якшити перебої в експорті після того, як українська атака пошкодила трубопровідну інфраструктуру та заводи, пов'язані з нафтовим терміналом Усть-Луга наприкінці серпня,

– йдеться у повідомленні видання.

Зверніть увагу! Згідно з останніми даними, потоки з Усть-Луги відновилися.

Важливо також зазначити причини збільшення експорту російської нафти. Імовірно така ситуація виникла на фоні можливості введення нових санкцій з боку США.

Йдеться про обмеження для країн, які найбільше купують російську нафту. Тобто, санкції відчують Індія та Китай. Таким чином Трамп хоче змусити Путіна взяти участь у переговорах для встановлення миру в Україні.

Зауважте! Трамп готовий до введення обмежень, якщо країни ЄС зроблять те саме.

Як змінюються ціни на нафту?