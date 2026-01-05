Чи хоче Трамп отримати венесуельську нафту?

Трамп хоче отримати доступ до ресурсів Венесуели. Утому числі й нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Американський президент пригрозив віцепрезидентці Венесуели Делсі Родрігес (вона тепер є тимчасовим лідером країни). Трамп пообіцяв, що урядовицю можуть чекати наслідки гірші, ніж для Мадуро, якщо вона відмовиться працювати з США.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну.

Як на Росію вплине ситуація в Венесуелі?

Ситуацією у Венесуелі занепокоєна Росія. Адже на венесуельській території є значні запаси нафти, повідомляє СЗРУ.

Одіозний російський олігарх Олег Дерипаска вже висловив занепокоєння, щодо цього питання. Зокрема, на його думку, перехід венесуельської нафти під американський контроль, стане новим викликом для бюджету Росії.

Якщо наші американські "партнери" дістануться нафтових родовищ Венесуели, під їх контролем виявиться більше половини світових запасів нафти,

– сказав Дерипаска.

Російський олігарх вважає, що США хочуть стежити за ціною російської нафти. А саме тим, аби вона не підіймалася вище 50 доларів за барель. Це загрожує російській економіці.

Для чого Трамп захопив Мадуро?