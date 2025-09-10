Как Россия увеличивает объемы экспорта нефти?

С 1 по 7 сентября общий объем нефти, проходящей именно морскими коридорами, достиг – 3,34 миллиона баррелей в день. Это на 4% больше чем было в последнюю неделю августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Россия, вероятно, перенаправила часть своей сырой нефти в Новороссийск и в балтийский порт Приморск, чтобы смягчить перебои в экспорте после того, как украинская атака повредила трубопроводную инфраструктуру и заводы, связанные с нефтяным терминалом Усть-Луга в конце августа,

– говорится в сообщении издания.

Обратите внимание! Согласно последним данным, потоки из Усть-Луги возобновились.

Важно также отметить причины увеличения экспорта российской нефти. Вероятно, такая ситуация возникла на фоне возможности введения новых санкций со стороны США.

Речь идет об ограничениях для стран, которые больше всего покупают российскую нефть. То есть, санкции почувствуют Индия и Китай. Таким образом Трамп хочет заставить Путина принять участие в переговорах для установления мира в Украине.

Заметьте! Трамп готов к введению ограничений, если страны ЕС сделают то же самое.

Как меняются цены на нефть?