Ціна 1 бареля нафти 1 вересня

Brent станом на 1 вересня торгується на біржі за 67,18 долара за барель.

станом на 1 вересня торгується на біржі за 67,18 долара за барель. Американська нафта WTI сьогодні на рівні 63,73 долара за барель.

сьогодні на рівні 63,73 долара за барель. Спотова ціна російської Urals на рівні 62,89 долара за барель, передає 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Цікаво Як ціни на нафту впливають на дефіцит російського бюджету

Що впливає на ціну нафти Brent і WTI

Ціни на нафту у понеділок, 1 вересня, торгуються у вузькому діапазоні: побоювання інвесторів щодо зростання видобутку і впливу американських мит на попит компенсують перебої з постачаннями, викликані посиленням авіаударів Росії та України.

Важливо! Ринки стурбовані постачаннями російської нафти: щотижневі постачання з її портів впали до чотиритижневого мінімуму у 2,72 мільйона барелів на добу.

За словами трейдерів, експорт російської нафти до Індії у вересні повинен зрости, попри вторинні мита, введені США проти Нью-Делі за купівлю нафти у Москви.

Зустріч Моді з Путіним у Китаї, на саміті ШОС, буде перебувати під пильною увагою, особливо у світлі тиску з боку США,

– заявив генеральний директор Moomoo Australia Майкл Маккарті.

Нафта марок Brent та WTI в серпні вперше за чотири місяці знизилася на 6% і більше через побоювання щодо постачань з боку ОПЕК+.

Інвестори очікують зустрічі 7 вересня між членами Організації країн-експортерів нафти та їх союзниками щодо подальших сигналів про постачання.

Чому цінова стеля на російську нафту не діє

Ціни на російську нафту поки що вищі за встановлену стелю цін на російську нафту у 47,6 долара за барель. У липні вони перевищували 68 доларів за барель.

При цьому, середня ціна російської нафти, розрахована в рублях, у липні залишилася нижчою за закладений у бюджет на 2025 рік цільовий показник, показали розрахунки Reuters.

Це є результатом зміцнення рубля, який зріс приблизно на 45% з початку року на тлі ослаблення геополітичної напруженості та жорсткої грошово-кредитної політики Центрального банку Росії.