Як дії Ізраїлю вплинули на нафту?

Вартість нафти зросла на 0,6% протягом попередньої торгової сесії після заяви Ізраїля про напад на ХАМАС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Потрібно зауважити, що реакція ринку на такі події була обмеженою саме через загальну слабкість ринку:

спочатку нафта подорожчала на 2%, це сталося одразу після нападу;

проте, дещо пізніше, після заяви президента США про те, що такої атаки на Катар більше не повториться, ціни знизилися.

Скромна реакція цін на сиру нафту на цю новину, а також скептицизм щодо заяв президента США Трампа про потенційне посилення санкцій проти російської нафти робить сиру нафту вразливою до зниження цін,

– наголошує ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Чи впливає на вартість нафти війна в Україні?

Нещодавно стало відомо, що Трамп закликає ЄС впровадити 100% мита на Китай та Індію. Таким чином американський президент хоче створити додатковий тиск на Росію.

Зверніть увагу! Саме Китай та Індія вважаються основними покупцями російської нафти. Тобто, Росія продовжує отримувати кошти на війну проти України, зокрема, завдяки цим країнам.

Розширення вторинних тарифів на інших основних покупців, таких як Китай, може порушити експорт російської сирої нафти та звузити світові пропозиції, що є сприятливим сигналом для цін на нафту,

– вважають аналітики LSEG.

Зараз трейдери очікують на зниження ставок від ФРС. Такі зміни підсилять економічну активність та збільшать попит на нафту.

Важливо! Ціни на сиру нафту будуть під тиском через збільшення видобутку ОПЕК+.

Як змінились ціни на нафту?

Станом на 10 вересня, нафта Brent коштує – 67,03 долара за барель, WTI – 63,24 долара за барель, Urals – 60,12 долара за барель.

Саудівська Аравія знизила вартість нафти для покупців в Азії. Це вплинуло на ринок загалом.

Потрібно знати! Індія заявила, що вона продовжуватиме надалі купувати російську нафту. Індійська міністерка фінансів Нірмала Сітхараман наголосила на тому, як така покупка сприяє розв'язанню проблеми з дефіцитом бюджету, адже ситуація в цьому секторі критична. До того ж урядовиця сказала, що "де купувати нафту, ми повинні вирішувати самі".