Чому дорожчає нафта?
Вартість нафти West Texas Intermediate та Brent впала на понад 2% у п'ятницю через слабкий звіт про зайнятість у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
А у неділю ОПЕК+: члени організації та їх союзники, зокрема, Росія, домовились про подальше збільшення видобутку нафти. Йдеться про плани з жовтня.
ОПЕК+ збільшує видобуток з квітня після років скорочень для підтримки ринку нафти, але останнє рішення стало несподіванкою на тлі ймовірного надлишку нафти в зимові місяці в північній півкулі,
– зазначає Reuters.
Згідно з рішенням ОПЕК+, видобуток з жовтня зросте на 137 000 барелів на день. Це значно менше ніж щомісячне збільшення раніше:
- приблизно на 555 000 барелів на день у вересні та серпні;
- орієнтовно 411 000 барелів на день у липні та червні.
Ринок нафти отримав підтримку завдяки полегшенню після скромного зростання видобутку ОПЕК+ та технічному відновленню після зниження минулого тижня,
– наголошує Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.
Зверніть увагу! Тошіатака додає, що збільшення видобутку ОПЕК+ уже було враховано, ще в показниках з минулого тижня.
Яка ситуація з нафтою у світі зараз?
8 вересня нафта марки Brent сягнула 66,69 долара за барель, WTI – 63,04 доларів за барель, Urals – 59,02 долара за барель.
ЄС встановив нову цінову стелю для російської нафти – 47,6 долара за барель. Ця гранична ціна діє з 3 вересня. До цих обмежень уже доєдналися Швейцарія, Канада та Велика Британія.
Індія планує продовжувати купувати російську нафту. Своє рішення країна пояснила фінансовою вигодою від такої співпраці.