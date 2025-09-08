Чому дорожчає нафта?

Вартість нафти West Texas Intermediate та Brent впала на понад 2% у п'ятницю через слабкий звіт про зайнятість у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Ситуація лише "покращується": що насправді відбувається у банківському секторі Росії

А у неділю ОПЕК+: члени організації та їх союзники, зокрема, Росія, домовились про подальше збільшення видобутку нафти. Йдеться про плани з жовтня.

ОПЕК+ збільшує видобуток з квітня після років скорочень для підтримки ринку нафти, але останнє рішення стало несподіванкою на тлі ймовірного надлишку нафти в зимові місяці в північній півкулі,

– зазначає Reuters.

Згідно з рішенням ОПЕК+, видобуток з жовтня зросте на 137 000 барелів на день. Це значно менше ніж щомісячне збільшення раніше:

приблизно на 555 000 барелів на день у вересні та серпні;

орієнтовно 411 000 барелів на день у липні та червні.

Ринок нафти отримав підтримку завдяки полегшенню після скромного зростання видобутку ОПЕК+ та технічному відновленню після зниження минулого тижня,

– наголошує Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Зверніть увагу! Тошіатака додає, що збільшення видобутку ОПЕК+ уже було враховано, ще в показниках з минулого тижня.

Яка ситуація з нафтою у світі зараз?