Що відомо про суд проти Трампа?

Це рішення суду стало перепоною у намаганнях Дональда Трампа, посягнути на незалежність ФРС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

У попередньому рішенні окружного судді США у Вашингтоні, округ Колумбія, Джіа Кобб було встановлено, що заяви адміністрації Трампа про те, що Кук скоїла іпотечне шахрайство до вступу на посаду, ймовірно, не є достатніми підставами для її усунення,

– йдеться у повідомленні Reuters.

Кук заперечує, що вона здійснювала вказані правопорушення. Щобільше, суд підтвердив відсутність доказів у Трампа, які підтверджують ці звинувачення.

Зверніть увагу! Очікується, що ця справа буде завершена у Верховному суді США.

Який конфлікт між Трампом та ФРС?

Ще 25 серпня 2025 року Трап заявив про те, що він планує звільнити членкиню ради правління ФРС Лізу Кук. Проте, цього не відбулось. У ФРС заявили, що американський президент не має таких повноважень.

Намагання Трампа посягнути на незалежність ФРС призвели до рекордного зростання вартості золота. Зараз ціна цього дорогоцінного металу уже перетнула 3 500 доларів за унцію.

Зверніть увагу! Трамп намагається усунути Кук невипадково. Її повноваження мають тривати до 2038 року. Якщо американському президенту, вдасться звільнити Кук, він отримає більший контроль над радою керівників ФРС. Річ у тім, що саме Трамп обрав 2 з 7 членів правління під час свого першого терміну. Імовірно він і надалі атакуватиме Центробанк, аби посилити вплив.