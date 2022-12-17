Голові рекорди 2022 року: як долар та інфляція впливали на світ

У 2022 році світ зіткнувся з низкою серйозних змін та викликів. Серед них – рекордні індекси долара США та інфляції на глобальному рівні. Яку динаміку фіксували за ці місяці – читайте у матеріалі 24 каналу.

На сьогодні долар США – це головна резервна валюта у світі. Крім того, ця грошова одиниця відіграє виключну роль у глобальній торгівлі. Тож будь-які зміни, пов'язані з доларом, впливають майже на всю світові спільноту на різних рівнях.

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Рекордно успішний рік для долара США

У 2022 році Індекс долара США, який ілюструє співвідношення долара до кошика із 6 потужних валют, встановив кілька рекордів. Ба більше, останні 12 місяців стали для американської валюти найкращим періодом за майже 40 років.

Один із головних елементів успіху долара США у 2022 році – агресивна монетарна політика Федерального резерву. Центробанк почав активно підіймати ставку, щоб вгамувати потужну інфляцію в країні. Крім того, регулятор запустив цей процес одним із перших у світі та вже досягнув найнижчого рівня за 15 років – з 2007 року.

Ще один фактор, який сприяв позитивній динаміці американської валюти – потенційна глобальна рецесія, яка змусила інвесторів переглянути свої стратегії та плани. На фоні прогнозів про початок нової кризи гравці на ринку почали відмовлятися від ризику та відповідних активів.

Водночас долар вважають валютою-прихистком, на яку більше звертають увагу під час кризових періодів. Зокрема, інвестори частіше надають перевагу доларовим активам. Для прикладу, вартість казначейських облігацій США досягла піка у цьому році.

Статус долара у світі, рівень стійкості американської економіки та геополітична напруженість також сприяли зміцненню саме цієї валюти на ринку. Виділимо головні перемоги долара на ринку за останні 12 місяців:

Індекс долара США восени досягнув максимуму за 20 років з показником на рівні 114,78. Це також найпотужніший результат для валюти у річному розрахунку;

максимуму за 20 років з показником на рівні 114,78. Це також найпотужніший результат для валюти у річному розрахунку; Наприкінці літа 2022 року на валютному ринку зафіксували наближення долара до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років;

зростання протягом календарного року за майже 40 років; А також третього за величиною злету відтоді як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років.

Рекорди інфляції та долара США у 2022 році / Фото Unsplash

США – це країна з першою економікою у світі. Ба більше, нещодавно президент Джозеф Байден заявив з посиланням на незалежних експертів, що Штати можутьвипередити Китай за рівнем зростання ВВП. Водночас Міжнародний валютний фонд прогнозує інший результат.

Під кінець року на валютному ринку зафіксували кілька серйозних спадів. У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції цієї валюти впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців. Проте долар все ще зберігає свою потужність.

Пікова інфляція у світі

У 2022 році інфляція стала одним із найпотужніших випробувань для більшості країн світу.

Що таке інфляція

Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують тривале зростання цін, яке призводить до зменшення купівельної спроможності грошової одиниці.

За останні місяці цей показник бив рекорд за рекордом. Ця тенденція не оминула ні Україну, ні держави з більш стійкими економіками. Серед головних причин, які сприяли зростанню цін, виділяють:

Наслідки пандемії коронавірусу та відсутність чи скорочення програм фінансової підтримки від урядів;

Повномасштабна війна Росії проти України;

Логістичні виклики та екстремальні погодні умови;

Дефіцит товарів та високі ціни на енергоносії (газ і нафту).

Для прикладу, у США темпи зростання інфляції сягнули пікового рівня за понад 40 років. Йдеться про 9,1% у річному розрахунку. У зв'язку з цим Центробанк США почав різко підвищувати процентні ставки, аби зменшити рівень інфляційного тиску і на бізнеси, і на пересічних жителів країни. На сьогодні цей показник впад до 7,1%. Водночас Федеральний резерв визначив цільовий діапазон для інфляції на рівні 2%.

Аналогічну ситуацію зі зростання цін зафіксували й в країнах Єврозони. Максимально цей показник у 2022 році виріс майже до 11% у річному розрахунку. За листопад інфляція впала до 10% річних, інформує Trading Economics. Також виділимо ситуацію у країнах Балтії, які активно підтримують Україну від початку повномасштабної війни Росії. Там темпи зростання цін перевищили позначку у 20%, за даними Євростату.

Проте особливе місце у контексті інфляції уже другий рік поспіль займає Туреччина. У 2022 році показник перетнув позначку у 80% у річному розрахунку. Це один із найбільших рівнів інфляції загалом у світі. Зростанню цін у цій країні сприяє позиція Реджепа Ердогана, який критикує політику підняття ставки.