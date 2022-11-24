Фондовий ринок Туреччини злетів до рекордних рівнів у 2022 році, оскільки місцеві інвестори шукають захист від нестримної інфляції в країні, яка уже перетнула позначку у 80%. Це один із найбільших рівнів інфляції у світі.

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Феноменальний успіх фондового ринку Туреччини

Зокрема, Індекс Borsa Istanbul 100, до якого входять акції компаній з найбільшою капіталізацією на Стамбульській фондові біржі, виріс на 80% у доларовому еквіваленті, тоді як у лірі цей показник зміцнив свої позиції аж на 150%. Це найкращий результат з 1999 року.

Цінні папери, найімовірніше, будуть залишатися привабливими принаймні у першій половині 2023 року, навіть якщо інфляція почне спадати,

– заявив засновник компанії Sardis Research Consultancy Еврен Кірікоглу.

За його словами, турецький уряд швидше за все й надалі буде дотримуватися політики низьких ставок та продовжить контролювати національну валюту аж до виборів, які заплановані на червень 2023 року.

До теми! Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову буде балотуватися на посаду. При цьому саме він є противником підняття процентних ставок, тоді як експерти наголошують, що центральний банк країни вже втратив свою незалежність.

Політика центрального банку Туреччини та її наслідки

Попри рекордну інфляцію центральний банк Туреччини не планує змінювати свою монетарну політику стосовно базової ставки, яку почав реалізовувати у вересні минулого року. Ці кроки лише погіршили ситуацію зі зростанням цін в країні. У жовтні інфляція сягнула 85%, проте у банку прогнозують, що до кінця року вона може впасти до 65,2%.

Крім того, через дії турецького банку зафіксували серйозний обвал національної валюти – ліри. Додамо, що більшість центробанків у світі активно збільшують процентні ставки, аби вгамувати інфляцію.

Не дивно, що у таких умовах інвестори почали шукати варіанти для захисту своїх коштів та спровокували бум на фондовому ринку країни. Кількість рахунків, які відкрили інвестори для торгівлі цінними паперами, цьогоріч виросла на 32% – до 3,1 мільйона.