Індекс долара США почав тиждень зі зростання до максимуму за 20 років, проте котирування повернулися до падіння. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

У понеділок, 29 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 108,60, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він втратив 0,17%. Індекс почав день на рівні 108,84. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:

  • максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29, який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року;
  • тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.