Главные рекорды 2022 года: как доллар и инфляция влияли на мир

В 2022 году мир столкнулся с рядом серьезных изменений и проблем. Среди них – рекордные индексы доллара США и инфляции на глобальном уровне. Какую динамику фиксировали за эти месяцы – читайте в материале 24 канала.

На сегодня доллар США – это главная резервная валюта в мире. Кроме того, эта денежная единица играет исключительную роль в глобальной торговле. Таким образом, любые изменения, связанные с долларом, влияют почти на все мировое сообщество на разных уровнях.

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Рекордно успешный год для доллара США

В 2022 году Индекс доллара США, иллюстрирующий соотношение доллара к корзине из 6 мощных валют, установил несколько рекордов. Более того, последние 12 месяцев стали для американской валюты самым лучшим периодом почти за 40 лет.

Один из главных элементов успеха доллара США в 2022 году – агрессивная монетарная политика Федерального резерва. Центробанк начал активно поднимать ставку ради того, чтобы унять мощную инфляцию в стране. Кроме того, регулятор начал это делать одним из первых в мире и уже достиг самого низкого уровня за 15 лет – с 2007 года.

Еще один фактор, который способствовал позитивной динамике американской валюты – потенциальная глобальная рецессия, которая заставила инвесторов пересмотреть свои стратегии и планы. На фоне прогнозов о начале нового кризиса игроки на рынке начали отказываться от риска и соответствующих активов.

В то же время доллар считают валютой-приютом, на которую больше обращают внимание во время кризисных периодов. В частности, инвесторы чаще предпочитают долларовые активы. Например, стоимость казначейских облигаций США достигла пика в этом году.

Статус доллара в мире, уровень устойчивости американской экономики и геополитическая напряженность также способствовали укреплению этой валюты на рынке. Выделим главные победы доллара на рынке за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США осенью достиг максимума за 20 лет с показателем на уровне 114,78. Это также самый мощный результат для валюты в годовом расчете;

максимума за 20 лет с показателем на уровне 114,78. Это также самый мощный результат для валюты в годовом расчете; В конце лета 2022 года на валютном рынке зафиксировали приближение доллара к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет;

росту в течение календарного года почти за 40 лет; А также третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта больше чем 50 лет.

Рекорды инфляции и доллара США в 2022 году / Фото Unsplash

США – это страна с первой экономикой в мире. Более того, недавно президент Джозеф Байден заявил со ссылкой на независимых экспертов, что Штаты могутопередить Китай по уровню роста ВВП. В то же время Международный валютный фонд прогнозирует другой результат.

К концу года на валютном рынке зафиксировали несколько серьезных спадов. В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев. Однако доллар все еще сохраняет достаточно сильные позиции.

Пиковая инфляция в мире

В 2022 году инфляция стала одним из мощнейших испытаний для большинства стран мира.

Что такое инфляция Это фаза экономического цикла, во время которой фиксируют продолжительный рост цен, который приводит к уменьшению покупательной способности денежной единицы.

За последние месяцы этот показатель бил рекорд за рекордом. Эта тенденция не обошла стороной ни Украину, ни страны с более устойчивыми экономиками. Среди главных причин, способствовавших росту цен выделяют:

Последствия пандемии коронавируса и отсутствие сокращения программ финансовой поддержки от правительств;

Полномасштабная война России против Украины;

Логистические вызовы и экстремальные погодные условия;

Дефицит товаров и высокие цены на энергоносители (газ, нефть).

К примеру, в США темпы роста инфляции достигли пикового уровня за более 40 лет. Речь идет о 9,1% в годовом расчете. В связи с этим центробанк США начал резко повышать процентные ставки, чтобы снизить уровень инфляционного давления и на бизнесы, и на рядовых жителей страны. На сегодня этот показатель упал до 7,1%. В то же время Федеральный резерв определил целевой диапазон для инфляции на уровне 2%.

Аналогичную ситуацию по росту цен зафиксировали и в странах Еврозоны. Максимально этот показатель в 2022 году вырос почти до 11% в годовом расчете. За ноябрь инфляция упала до 10% годовых, информирует Trading Economics.

Также выделим ситуацию с инфляцией в странах Балтии, активно поддерживающих Украину с начала полномасштабной войны России. Там темпы роста цен превысили отметку в 20%, по данным Евростата.

Однако особое место в контексте инфляции уже второй год занимает Турция. В 2022 году этот показатель пересек отметку в 80% в годовом расчете. Это один из самых больших уровней инфляции в мире. Росту цен в этой стране способствует позиция Реджепа Эрдогана, который критикует политику поднятия ставки.