На фоні зростання інфляції до 9,1% у річному розрахунку все більше жителів США відмовляються від такої вже банальної звички для багатьох як чашка кави. Принаймні у таких компаніях гігантах на цьому ринку як Dunkin' та Starbucks.

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Інфляція вдарила по гігантах на ринку кави

Згідно з новими даними від Placer.ai, візити до закладів з кавою у червні впали нижче, ніж у ресторанах швидкого обслуговування. Таку тенденцію зафіксували вперше за рік. Головними причинами цієї динаміки на ринку називають комбінацію наступних факторів:

інфляція,

високі ціни на пальне,

збільшення випадків коронавірусу.

Протягом двох останніх років, коли пандемія коронавірусу завдала потужного удару різним видам закладів швидкого харчування, тоді як заклади з кавою стабільно продовжувала зберігати позитивний рівень відвідувачів та випереджали за цим показником мережі швидкого обслуговування на щомісячній основі в період з липня 2020 року по травень 2022 року.

Це відбувалося попри зростання цін у цих закладах. Для прикладу у Starbucks з жовтня цінники змінювали тричі, тоді як Dunkin' збільшив вартість своїх товарів на 8%. Проте у червні кавові гіганти пережили потужний удар щодо їхньої цінової політики:

Згідно з даними останнього дослідження, у річному розрахунку кількість відвідувачів у вище перерахованих закладах не надто змінилася за період з березня по травень 2022 року. Однак, ситуація різко змінилася у червні;

Проте за розрахунками по місяцях цей показник впав на 7,8% у Starbucks та на 4,1% у Dunkin’;

у Starbucks та на у Dunkin’; Якщо порівнювати дані у трирічній ретроспективі, то компанія Dunkin’ зуміла зберегти обсяги візитів відвідувачів на рівні липня 2019 року,

Тоді як у Starbucks зафіксували спад на рівні 6,6%.

Що таке інфляція Це тривале зростання цін на загальному рівні. Цей економічний тренд відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Позиції компаній

Станом на 15 липня 2022 року акції компанії Starbucks коливається на рівні 78,20 долара за штуку. Ринкова капіталізація гіганта у сфері кавового бізнесу становить 89,69 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Чистий прибуток американської компанії у 2021 році склав 4,2 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом американської компанії.

Щодо цінних паперів ресторанної холдингової компанії Dunkin Brands Group Inc, то у грудні 2020 року повернулася до приватного сектору. Компанію придбали у рамках угоди з Inspire Brands майже за 8,8 мільярда доларів, пише Yahoo!Finance. До структури фірми Dunkin Brands Group Inc входять 3 великі мережі ресторанів швидкого харчування:

Dunkin' Donuts,

Mister Donut,

Baskin-Robbins.

Водночас вартість ф'ючерсів на каву у США торгуються на рівні 195,30 долара за фунт (майже 0,5 кілограма), згідно з Bloomberg.

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