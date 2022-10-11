На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 113,19, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,05%. Індекс почав день на рівні 113,08. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) коливаються на рівні 113,22, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник зміцнив позиції на 0,07%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
За останній місяць цей показник виріс на 3,11%;
За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,80%;
Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,01%;
Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,83%.