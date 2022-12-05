Котирування Індексу долара США на початку нового тижня продовжує втрачати позиції на ринку. Ба більше, американська валюта впала до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

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Серед основних причин, які впливають на долар США виділяють зростання очікувань щодо відновлення активної діяльності у Китаї. На цьому тлі зростає цікавість до ризику серед інвесторів. Ще один фактор впливу – очікування трейдерів щодо ринку праці у США, пише CNBC.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у понеділок, 5 грудня 2022 року, Індекс долара США коливаються на рівні 104,53, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,02%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, в останній день цього ж місяця американський долар зафіксував наймасштабніший обвал за цей період за 12 років.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Станом на понеділок, 5 грудня 2022 року, офіційна валюта країн Єврозони виросла в ціні на 0,09%. За минулий тиждень ця грошова одиниця зміцнила свої позиції на 1,3%.

Британський фунт сьогодні виріс на 0,09%, тоді як японська єна втратила 0,11%. Курс коливається на рівні 134,46 єни за долар. Проте за минулий тиждень ця валюта подорожчала на 3,5%.

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