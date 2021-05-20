Надзвичайно низькі відсоткові ставки та сплеск попиту на нерухомість, викликаний пандемією коронавірусу, призвели до того, що ціни на ринку Швеції досягнули найвищого рівня.

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У Швеції ринок нерухомості наближається до "вибуху"

За даними індексу Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index, HOX Sweden, у квітні вартість житла виросла на 18,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це найшвидший темп зростання цін з 2005 року: початку збору даних щодо ринку нерухомості у Швеції. За місяць вартість житла додала 0,9%. Це трохи повільніше, ніж у березні. Однак, аналітики вважають, що незначний спад – це, найімовірніше, відхилення від норми.

У Швеції ринок нерухомості оновлює рекорди / Інфографіка Valueguard

Поки що немає чітких сигналів про сповільнення. Натомість ми бачимо стабільну динаміку. На наш погляд, високий попит на житло, ймовірно, призведе до подальшого зростання цін в короткотривалій перспективі. Питання скоріше в тому, якою буде ціна,

– заявила Хелена Борневалл, економістка Handelsbanken.

Riksbank вже давно занепокоєний бумом нерухомості у Швеції. Банк запевняє, що його основна ставка залишиться на нульовому рівні до 2024 року, щоб допомогти економіці впоратися з наслідками пандемії. Губернатор Стефан Інгвес наголосив, що необхідно пустити в дію низку різних інструментів задля того, щоб запобігти перегріву ринку нерухомості. З іншої сторони, деякі гравці вважають, що програма кількісного пом'якшення від Riksbank посилює дисбаланс на ринку, при цьому значна частка покупок була націлена на покриття облігації, які фінансують шведські іпотечні кредити.

Станом на четвер, 20 травня, ціни на будинки на одну сім'ю пішли вгору на 23% в порівнянні з 2020 роком. Це рекордний показник. Вартість квартир зросла на 12,3%. Потужний приріст кожного місяця – це результат розвитку невеликих міст у Швеції. Цікаво Переговори Ірану й США щодо ядерної програми спричинили падіння цін на нафту

Реакція влади

Очільниця міністерства фінансів Швеції Магдалена Андерссон запевнила, що відомство пильно стежить за розвитком цінової політики на ринку та додала, що уряд вивчає можливість збільшення пропозиції житла. Ключовий інструмент – нові інвестиції.

Ми вважаємо, що бажання мати більше житлового простору через частішу роботу з дому, в тому числі в постпандемічному світі, збережеться,

– прокоментувала ситуацію економістка Swedbank Марія Валлін Фредгольм.