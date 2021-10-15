Боргова криза Evergrande: центробанк Китаю розповів, що відбувається у сфері нерухомості

Проблеми компанії Evergrande все ще залишаються актуальною темою у Китаї та світі. Центральний банк Китаю прокоментував ситуацію із забудовником та загалом ринком нерухомості у країні.

Китайський забудовник Evergrande заборгував понад 300 мільярдів доларів, а 11 жовтня компанія не змогла виконати свої зобов'язання перед інвесторами за доларовими облігаціями.

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Центробанк Китаю прокоментував кризу Evergrande

Evergrande займає друге місце у Китаї за продажами, що викликає занепокоєння щодо наслідків ймовірного краху компанії. Ситуацію з китайським забудовником порівнюють з банкрутством американського інвестиційного банку Lehman Brothers, яке спровокувало падіння ринків та посилило фінансову кризу 2008 року. Народний банк Китаю заявив, що ризики пов'язані з забудовником є контрольованими.

Проблеми компанії Evergrande у сфері нерухомості є індивідуальним явищем. Більшість компаній, які займаються нерухомістю, стабільно працюють та мають хороші фінансові показники, ця галузь загалом є здоровою,

– заявив глава департаменту фінансових ринків Народного банку Китаю Цзоу Лан.

За даними компанії Moody’s, приблизно 25% ВВП Китаю припадає саме на сферу нерухомості та суміжні індустрії. Наприкінці серпня представники китайської влади та центробанку провели зустріч з Evergrande, закликавши компанію розв'язати проблеми з боргами. Вже через кілька днів забудовник попередив інвесторів про можливий дефолт. Пізніше з'явилася інформація про те, що компанія продає частину свого бізнесу з метою отримання фінансів.

Китайський центробанк прокоментував боргову кризу Evergrande / Фото Getty Images

Цзоу Лан додав, що китайська влада буде захищати окремих споживачів, коли мова йде про придбання їхніх будинків, та надаватиме фінансову підтримку для відновлення будівництва. Наразі у Китаї чимало об'єктів нерухомості продають достроково. Це свідчить про те, що через фінансові проблеми та незавершені проєкти Evergrande багато їхніх клієнтів залишилися без заощаджень та з іпотечними кредитами. При цьому вони не знають, коли будівництво їхніх квартир буде завершено.

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Що відомо про боргову кризу у компанії Evergrande: