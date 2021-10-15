Боргова криза Evergrande: центробанк Китаю розповів, що відбувається у сфері нерухомості
Джерело:CNBC
Проблеми компанії Evergrande все ще залишаються актуальною темою у Китаї та світі. Центральний банк Китаю прокоментував ситуацію із забудовником та загалом ринком нерухомості у країні.
Китайський забудовник Evergrande заборгував понад 300 мільярдів доларів, а 11 жовтня компанія не змогла виконати свої зобов'язання перед інвесторами за доларовими облігаціями.
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Центробанк Китаю прокоментував кризу Evergrande
Evergrande займає друге місце у Китаї за продажами, що викликає занепокоєння щодо наслідків ймовірного краху компанії. Ситуацію з китайським забудовником порівнюють з банкрутством американського інвестиційного банку Lehman Brothers, яке спровокувало падіння ринків та посилило фінансову кризу 2008 року. Народний банк Китаю заявив, що ризики пов'язані з забудовником є контрольованими.
Проблеми компанії Evergrande у сфері нерухомості є індивідуальним явищем. Більшість компаній, які займаються нерухомістю, стабільно працюють та мають хороші фінансові показники, ця галузь загалом є здоровою,
– заявив глава департаменту фінансових ринків Народного банку Китаю Цзоу Лан.
За даними компанії Moody’s, приблизно 25% ВВП Китаю припадає саме на сферу нерухомості та суміжні індустрії. Наприкінці серпня представники китайської влади та центробанку провели зустріч з Evergrande, закликавши компанію розв'язати проблеми з боргами. Вже через кілька днів забудовник попередив інвесторів про можливий дефолт. Пізніше з'явилася інформація про те, що компанія продає частину свого бізнесу з метою отримання фінансів.
Китайський центробанк прокоментував боргову кризу Evergrande / Фото Getty Images
Цзоу Лан додав, що китайська влада буде захищати окремих споживачів, коли мова йде про придбання їхніх будинків, та надаватиме фінансову підтримку для відновлення будівництва. Наразі у Китаї чимало об'єктів нерухомості продають достроково. Це свідчить про те, що через фінансові проблеми та незавершені проєкти Evergrande багато їхніх клієнтів залишилися без заощаджень та з іпотечними кредитами. При цьому вони не знають, коли будівництво їхніх квартир буде завершено.
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Що відомо про боргову кризу у компанії Evergrande:
- Світові ринки сколихнула новина про можливий крах китайської корпорації Evergrande. На тлі цього, цінні папери компаній та фондові індекси пішли донизу. Невиконання зобов'язань компанією Evergrande може призвести до так званої кредитної кризи та сповільнити економічний розвиток Китаю, що однозначно вплине й на глобальну економіку.
- Проблеми китайської компанії-гіганта у сфері нерухомості також стали причиною турбулентності на ринку криптовалют. Зокрема, курс біткойна знову обвалився. Крім того, знову спрацювала формула: падає біткойн – падають інші цифрові монети.
- Офіційний Пекін наказав місцевим чиновникам підготуватися до потенційного краху компанії Evergrande, які назвали це "підготовкою до ймовірного шторму".
- Криза у компанії Evergrandе не оминула й найзаможніших людей світу. Вони втратили понад 26 мільярдів доларів. Рекордсменом став Ілон Маск. Крім засновника компанії Tesla ця ситуація негативно вплинула на капітали Джеффа Безоса, Воррена Баффета, Марка Цукерберга, Білла Гейтса та інших.
- На фоні масштабної кризи у Evergrande Group вражають дані щодо статків очільника компанії Сюй Цзяїня. Капітал бізнесмена оцінюють у 11,1 мільярда доларів, левова частина якого – це 8 мільярдів доларів, які він отримував у вигляді дивідендів від Evergrande. Бізнесмен не втратить статус мільярдера навіть, якщо забудовник зазнає краху.