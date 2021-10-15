На основі власної фірмової моделі попиту та пропозиції, Тіммер бачить, що біткойн досягне позначки у 100 тисяч доларів до 2023 року. На його думку, поштовхом для цього стане момент, коли цифрову монету почнуть купувати імпульсивні трейдери.

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Біткойн має потенціал досягти нового історичного максимуму

Джурріен Тіммер не вважає зліт біткойна на 31% у жовтні чимось надзвичайним, враховуючи співвідношення динаміки цін між криптовалютою та золотом. Він також додав, що це досить стійкий крок, і не бульбашка, яка ось-ось лопне. Тіммер зауважив, що осіннє подорожчання біткойна не пов'язане зі спекуляціями, оскільки обсяг цифрових монет на рахунках короткострокових трейдерів становить 15%. Тож якщо імпульсивні трейдери активізуються, то залишається достатньо простору.

Згідно з даними CoinDesk, актуальна вартість біткойна коливається на рівні трохи вищому за 59 тисяч доларів за монету. Максимально криптовалюта коштувала майже 65 тисяч доларів. Ринкова капіталізація біткойна становить 1,12 трильйона доларів.

Багато експертів вважають, якщо біткойн досягне позначки у 100 тисяч доларів, то криптовалюта стане загрозою для долара США та його статусу головної резервної валюти світу. Проте Тіммер має іншу думку. Він переконаний, що зростання та прийняття біткойна лише сприятимуть зміцненню статусу долара США у світі.