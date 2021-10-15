Долговой кризис Evergrande: центробанк Китая рассказал, что происходит в сфере недвижимости
Источник:CNBC
Проблемы компании Evergrande все еще остаются актуальной темой в Китае и мире. Центральный банк Китая прокомментировал ситуацию с застройщиком и вообще рынком недвижимости в стране.
Китайский застройщик Evergrande задолжал более 300 миллиардов долларов, а 11 октября компания не смогла выполнить свои обязательства перед инвесторами по долларовым облигациям.
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Центробанк Китая прокомментировал кризис Evergrande
Evergrande занимает второе место в Китае по продажам, что вызывает беспокойство относительно последствий возможного краха компании. Ситуацию с китайским застройщиком сравнивают с банкротством американского инвестиционного банка Lehman Brothers, которое спровоцировало падение рынков и усилило финансовый кризис 2008 года. Народный банк Китая заявил, что риски, связанные с застройщиком являются контролируемыми.
Проблемы компании Evergrande в сфере недвижимости является индивидуальным явлением. Большинство компаний, которые занимаются недвижимостью, стабильно работают и имеют хорошие финансовые показатели, эта отрасль в целом является здоровой,
– заявил глава департамента финансовых рынков Народного банка Китая Цзоу Лан.
По данным компании Moody's, примерно 25% ВВП Китая приходится именно на сферу недвижимости и смежные индустрии. В конце августа представители китайских властей и центробанка провели встречу с Evergrande, призвав компанию решить проблемы с долгами. Уже через несколько дней застройщик предупредил инвесторов о возможном дефолте. Позже появилась информация о том, что компания продает часть своего бизнеса с целью получения финансов.
Китайский центробанк прокомментировал долговой кризис Evergrande / Фото Getty Images
Цзоу Лан добавил, что китайские власти будут защищать отдельных потребителей, когда речь идет о приобретении их домов, и оказывать финансовую поддержку для возобновления строительства. Сейчас в Китае много объектов недвижимости продают досрочно. Это свидетельствует о том, что из-за финансовых проблем и незавершенные проекты Evergrande во много их клиентов остались без сбережений и с ипотечными кредитами. При этом они не знают, когда строительство их квартир будет завершено.
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Что известно о долговом кризисе в компании Evergrande:
- Мировые рынки всколыхнула новость о возможном крахе китайской корпорации Evergrande. На фоне этого, ценные бумаги компаний и фондовые индексы пошли вниз. Невыполнение обязательств компанией Evergrande может привести к так называемому кредитному кризису и замедлить экономическое развитие Китая, однозначно повлияет и на глобальную экономику.
- Проблемы китайской компании-гиганта в сфере недвижимости также стали причиной турбулентности на рынке криптовалют. В частности, курс биткоина снова обвалился. Кроме того, вновь сработала формула: падает биткоин – падают другие цифровые монеты.
- Официальный Пекин приказал местным чиновникам подготовиться к потенциальному краху компании Evergrande, которые назвали это "подготовкой к возможному шторму".
- Кризис в компании Evergrandе не обошол и богатейших людей мира. Они потеряли более 26 миллиардов долларов. Рекордсменом стал Илон Маск. Кроме основателя компании Tesla эта ситуация негативно повлияла на капиталы Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Марка Цукерберга, Билла Гейтса и других.
- На фоне масштабного кризиса в Evergrande Group поражают данные о средствах главы компании. Капитал бизнесмена оценивается в 11,1 миллиарда долларов, львиная доля которого – это 8 миллиардов долларов, которые он получал в виде дивидендов от Evergrande. Бизнесмен не потеряет статус миллиардера даже если застройщик терпит крах.