29 жовтня Ethereum встановив новий рекорд, оскільки ціна цифрової валюти перетнула позначку у 4 400 доларів. Згідно з даними CoinDesk, максимально вартість монети підіймалася до 4 458 доларів, а ринкова капіталізація – до понад 520 мільярдів доларів.
До теми Розквіт Ethereum: як друга за популярністю криптовалюта світу може потіснити біткойн
Інвестиція в Ethereum
За останній рік друга за популярністю криптовалюта світу суттєво зросла в ціні. Рік тому вартість Ethereum коливалася на рівні 382,8 долара за монету. Інвестиція в Ethereum у розмірі 1 тисячі доларів 29 жовтня 2020 року принесла б хороший дохід.
Станом на 1 листопада, Ethereum коштує 4364 долари за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 511,7 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Натомість ціна біткойна коливається на рівні майже 62 тисяч доларів за монету, ринкова капіталізація становить – 1,1 трильйона доларів.
Більше новин про криптовалюти:
- Всесвітньо відомий засновник компанії Tesla Ілон Маск розповів, якими криптовалютами володіє. Він надає перевагу трьом цифровим монетам – біткойну, Ethereum, Dogecoin.
- Найпопулярніша криптовалюта світу – біткойн – раптово обвалилася на 87% на Binance. Ціна впала з майже 65 тисяч доларів за монету до 8,2 тисячі доларів. Пізніше курс криптовалюти повернувся до попереднього рівня.
- Співзасновник Apple Стів Возняк вважає, що біткойн перевершує американський долар. За його словами, математика та логіка, які закладені у біткойні, не дозволяють підробити або скопіювати цифрову монету.