29 жовтня Ethereum встановив новий рекорд, оскільки ціна цифрової валюти перетнула позначку у 4 400 доларів. Згідно з даними CoinDesk, максимально вартість монети підіймалася до 4 458 доларів, а ринкова капіталізація – до понад 520 мільярдів доларів.

До теми Розквіт Ethereum: як друга за популярністю криптовалюта світу може потіснити біткойн

Інвестиція в Ethereum

За останній рік друга за популярністю криптовалюта світу суттєво зросла в ціні. Рік тому вартість Ethereum коливалася на рівні 382,8 долара за монету. Інвестиція в Ethereum у розмірі 1 тисячі доларів 29 жовтня 2020 року принесла б хороший дохід.

За рік тисяча перетворилася б на 11 645 доларів. Таким чином, ця інвестиція зросла більше ніж на 1000%. Для порівняння, аналогічна інвестиція у біткойн мала б значно гірший результат за той же проміжок часу – 4476 доларів.

Станом на 1 листопада, Ethereum коштує 4364 долари за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 511,7 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Натомість ціна біткойна коливається на рівні майже 62 тисяч доларів за монету, ринкова капіталізація становить – 1,1 трильйона доларів.

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