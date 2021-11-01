Стів Возняк порівняв блокчейн біткойна з грошовою системою, яка існує у США.

До теми Цифрові монети чи фіатні гроші: у які активи інвестують професіонали

Співзасновник Apple насолоджується "математикою біткойна"

Стів Возняк зазначив, що математика та логіка, які закладені у біткойні, не дозволяють підробити або скопіювати цифрову монету. На його думку, це є перевагою криптовалюти над американським доларом.

Погляньте на долар, влада може створювати нові банкноти й позичати, це ніби ніколи не змінять. Біткойн – математика, математична чистота. Інший біткойн ніколи не може бути створений,

– підмітив Возняк.

Програміст додав, що насолоджується "наукою, математикою, логікою та комп'ютерним кодом", на основі яких функціонує найпопулярніша криптовалюта світу. Натомість фіатні гроші він назвав штучними.

Стів Возняк розповів про переваги біткойна / Фото Unsplash

Фіатні гроші Це тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту. Фіатні гроші (долар, євро, гривня, фунт) представлені різними формами: паперові банкноти, металеві монети, безготівкові кошти. Емісією цих грошей займається держава.

Програміст, який зі Стівом Джобсом створював компанію Apple, також прокоментував децентралізовану природу криптовалют, яка сприяє збереженню рівня передбачуваності. За його словами, для долара США це стає все більшим викликом. Возняк зауважив, що державні регулятори можуть створювати нові банкноти за бажанням, на фоні чого складно прогнозувати інфляцію.