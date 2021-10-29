Вартість Ethereum встановила новий рекорд на фоні зростання популярності власної мережі блокчейн, яку використовують для більшості операцій з криптовалютами.

Варте уваги Розквіт Ethereum: як друга за популярністю криптовалюта світу може потіснити біткойн

Новий рекорд Ethereum

Ціна криптовалюти Ethereum виросла на 3,5% та перетнула позначку у 4 403 долари за монету у п'ятницю, 29 жовтня. Тим самим цифрова монета побила попередній рекорд – 4 379 доларів, який був зафіксований у травні. Ринкова капіталізація криптовалюти злетіла до понад 510 мільярдів доларів. Ethereum випереджає лише біткойн, ціна якого становить майже 61 тисячу доларів, згідно з CoinDesk.

Що таке блокчейн Це вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків з інформацією. Кожен блок містить часову позначку, хеш попереднього блоку та дані транзакцій Ця технологія була створена у 2009 році, на основі якої вдалося реалізувати ідею цифрових грошей.

Саме блокчейн Ethereum наразі є найпопулярнішою опцією на крипторинку. Його протокол використовують тисячі децентралізованих проєктів. Цього тижня ця мережа отримала новий імпульс – успішне оновлення, яке покликане зробити її швидшою та більш енергоефективною.

Актуальна вартість Ethereum на момент створення цього матеріалу дорівнює 4 322 долари за монету, ринкова капіталізація становить 508,8 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Криптоактивісти вважають початок цього раллі цифрової монети символом нового сезону в інвестиціях у криптовалюти. За даними TGSL, за останні 12 місяців Ethereum подорожчав на 1000%. Для порівняння біткойн зріс в ціні лише на 380% за аналогічний період. Цього результату вдалося досягнути в тому числі завдяки популярності блокчейн-мережі.