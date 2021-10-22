На Binance вартість біткойна обвалилася майже з 65 тисяч доларів за монету до 8,2 тисячі доларів. Пізніше курс криптовалюти повернувся до попереднього рівня. Збій був зафіксований о 7:34 ранку за нью-йоркським часом.

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Біткойн обвалився на 87%

За даними американської компанії, про ситуацію з біткойном на Binance повідомив один з інституційних трейдерів. Йшлося про те, що в одному із торгових алгоритмів зафіксували помилку, яка, найімовірніше, і стала причиною стрімкого обвалу цифрової монети. На момент збою об'єм монет на біржі складав 592,8 біткойна вартістю у 40 мільйонів доларів.

Ми продовжуємо вивчати цю ситуацію, але, як ми розуміємо, трейдер виправив свою помилку і виглядає так, що проблема вирішена,
– прокоментували подію у Binance.

Видання Bloomberg зазначає, що схожі ситуації можуть виникати у фінансовому секторі, коли трейдери вказують неправильні деталі своїх угод. Зокрема, йдеться про вартість або розмір ордера. Аналогічна помилка стала причиною обвалу всього фондового ринку у США у травні 2010 року.

За даними CoinDesk, актуальна вартість біткойна коливається на рівні 63 342 доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,19 трильйона доларів. 20 жовтня ціна біткойна встановила новий історичний рекорд66 974 долари за монету.