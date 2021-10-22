На Binance вартість біткойна обвалилася майже з 65 тисяч доларів за монету до 8,2 тисячі доларів. Пізніше курс криптовалюти повернувся до попереднього рівня. Збій був зафіксований о 7:34 ранку за нью-йоркським часом.

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Біткойн обвалився на 87%

За даними американської компанії, про ситуацію з біткойном на Binance повідомив один з інституційних трейдерів. Йшлося про те, що в одному із торгових алгоритмів зафіксували помилку, яка, найімовірніше, і стала причиною стрімкого обвалу цифрової монети. На момент збою об'єм монет на біржі складав 592,8 біткойна вартістю у 40 мільйонів доларів.

Ми продовжуємо вивчати цю ситуацію, але, як ми розуміємо, трейдер виправив свою помилку і виглядає так, що проблема вирішена,

– прокоментували подію у Binance.

Видання Bloomberg зазначає, що схожі ситуації можуть виникати у фінансовому секторі, коли трейдери вказують неправильні деталі своїх угод. Зокрема, йдеться про вартість або розмір ордера. Аналогічна помилка стала причиною обвалу всього фондового ринку у США у травні 2010 року.

За даними CoinDesk, актуальна вартість біткойна коливається на рівні 63 342 доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,19 трильйона доларів. 20 жовтня ціна біткойна встановила новий історичний рекорд – 66 974 долари за монету.