29 октября Ethereum установил новый рекорд, поскольку цена цифровой валюты пересекла отметку в 4 400 долларов. Согласно данным CoinDesk, максимально стоимость монеты поднималась до 4 458 долларов, а рыночная капитализация – до более чем 520 миллиардов долларов.
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Инвестиция в Ethereum
За последний год вторая по популярности криптовалюта мира существенно выросла в цене. Год назад цена Ethereum колебалась на уровне 382,8 доллара за монету. Инвестиция в Ethereum в размере 1 тысячи долларов 29 октября 2020 принесла бы хороший доход.
По состоянию на 1 ноября, Ethereum стоит 4364 доллара за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 511,7 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. Цена биткоина колеблется на уровне почти 62 тысяч долларов за монету, рыночная капитализация составляет – 1,1 триллиона долларов.
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