Бізнесмен та винахідник раніше заявляв, що не варто все вкладати у криптовалюту. Він наголошував, що справжня цінність – створення продуктів та надання послуг, а не гроші у будь-якому форматі.

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Ілон Маск про криптовалюти, якими володіє

Лідер рейтингу Forbes з капіталом у розмірі 274,4 мільярда доларів, зізнався, що володіє лише трьома цифровими монетами:

Біткойном,

Ethereum,

Dogecoin.

Кілька разів протягом 2021 року Ілон Маск публікував фото свого цуценяти породи шіба-іну у твітер, що, цілком ймовірні, сприяло зростанню ціни цифрової монети Shiba inu. Проте він не купує цю криптовалюту.

Чому Ілон Маск підтримує Dogecoin

Те, що засновник Tesla підтримує Dogecoin – не новина. Він почав твітити про цю криптовалюту ще у 2019 році. Він навіть жартував, що у майбутньому Dogecoin може стати резервною валютою.

Dogecoin був створений як жарт, щоб посміятися над криптовалютами. Доля любить іронію. Що може бути найбільш іронічним? Те, що криптовалюта, яка почалася з жарту стане справжньою валютою,

– говорив Ілон Маск у травні.

Маск додав, що багато з людей, з якими він спілкується на виробничих лініях Tesla чи SpaceX (вони не є фінансовими експертами або технологами з Кремнієвої долини), володіють криптовалютою-мемом. За словами бізнесмена, тому він вирішив підтримати саме Dogе – це криптовалюта простих людей.

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Актуальна вартість криптовалют згідно з CoinDesk: