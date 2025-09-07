Укр Рус
7 вересня, 21:08
3

Запаси золота в Україні: де цього металу найбільше зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Україна має три основні провінції з великими запасами золота.
  • Загальні запаси золота в Україні оцінюються в 3 тисячі тонн, з найбільшими покладами на Українському щиті (2 400 тонн).

Україна має значні поклади золота. Геологи давно визначили величезний потенціал українських надр.

Де найбільші поклади золота в Україні?

Загалом зараз в Україні є 3 основні провінції зі значними запасами золота, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Найбільші запаси цього металу у таких місцях:

  • Український щит

На цій території є 6 добре вивчених родовищ:

  • Клинцівське;
  • Майське;
  • Юр'ївське;
  • Золота Балка;
  • Широка Балка;
  • Сергіївське.

Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо, що загальний обсяг ресурсів на цих родовищах сягає 620 тонн золота.

  • Донбаська золоторудна провінція

У цьому місці є 400 тонн прогнозних ресурсів. Проте потенціал цих запасів може бути значно більшим. Адже там знайдені дрібні перспективні родовища.

  • Карпатська золотоносна провінція

Найвідомішим у цій провінції є Мужіївське родовище, запаси там орієнтовно – 50 тонн. Також значні поклади у:

  • Берегівському родовищі.
  • родовищі Сауляк.

Зауважте! Також, за даними Інституту геології, в Україні присутні численні розсипні родовища золота

Який потенціал України у золоторудній галузі?

Оцінки Держгеонадр свідчать про те, що загальні запаси золота в Україні сягають приблизно 3 тисячі тонни. Найбільші поклади на "Українському щиті" – 2 400 тисяч тонн, на Донбасі – майже 400 тонн, в Карпатах – 55 тонн.

Яка вартість золота зараз?

  • НБУ визначає вартість золота, залежно від його "чистоти". Станом на 5 вересня, дорогоцінний метал, який відповідав найвищим стандартам мав ціну – 4 664,84 гривні за грам.

  • Золото з початку року подорожчало на майже 35%. Зростання вартості цього металу, зокрема, пов'язане з "посяганнями" Трампа на незалежність ФРС.

  • При покупці золотих прикрас, варто звертати увагу не тільки на пробу. Зокрема, колір металу вказує на домішки у сплаві. Наприклад, червоний відтінок золоту надає мідь.