7 сентября, 21:08
Запасы золота в Украине: где этого металла больше всего сейчас

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Украина имеет три основные провинции с большими запасами золота.
  • Общие запасы золота в Украине оцениваются в 3 тысячи тонн, с наибольшими залежами на Украинском щите (2 400 тонн).

Украина имеет значительные залежи золота. Геологи давно определили огромный потенциал украинских недр.

Где самые большие залежи золота в Украине?

Всего сейчас в Украине есть 3 основные провинции со значительными запасами золота, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

Наибольшие запасы этого металла в таких местах:

  • Украинский щит

На этой территории есть 6 хорошо изученных месторождений:

  • Клинцовское;
  • Майское;
  • Юрьевское;
  • Золотая Балка;
  • Широкая Балка;
  • Сергеевское.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно, что общий объем ресурсов на этих месторождениях достигает 620 тонн золота.

  • Донбасская золоторудная провинция

В этом месте есть 400 тонн прогнозных ресурсов. Однако потенциал этих запасов может быть значительно больше. Ведь там найдены мелкие перспективные месторождения.

  • Карпатская золотоносная провинция

Самое известное в этой провинции Мужиевское месторождение, запасы там ориентировочно – 50 тонн. Также значительные залежи в:

  • Береговском месторождении.
  • месторождении Сауляк.

Заметьте! Также, по данным Института геологии, в Украине присутствуют многочисленные россыпные месторождения золота

Какой потенциал Украины в золоторудной отрасли?

Оценки Госгеонедр свидетельствуют о том, что общие запасы золота в Украине достигают примерно 3 тысячи тонн. Самые большие залежи на "Украинском щите" – 2 400 тысяч тонн, на Донбассе – почти 400 тонн, в Карпатах – 55 тонн.

Какая стоимость золота сейчас?

  • НБУ определяет стоимость золота, в зависимости от его "чистоты". По состоянию на 5 сентября, драгоценный металл, который отвечал самым высоким стандартам имел цену – 4 664,84 гривны за грамм.

  • Золото с начала года подорожало почти на 35%. Рост стоимости этого металла, в частности, связан с "посягательствами" Трампа на независимость ФРС.

  • При покупке золотых украшений, стоит обращать внимание не только на пробу. В частности, цвет металла указывает на примеси в сплаве. Например, красный оттенок золоту придает медь.