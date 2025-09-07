Украина имеет значительные залежи золота. Геологи давно определили огромный потенциал украинских недр.

Где самые большие залежи золота в Украине?

Всего сейчас в Украине есть 3 основные провинции со значительными запасами золота, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

Читайте также Эти банкноты больше не печатаются: стало известно решение НБУ

Наибольшие запасы этого металла в таких местах:

Украинский щит

На этой территории есть 6 хорошо изученных месторождений:

Клинцовское;

Майское;

Юрьевское;

Золотая Балка;

Широкая Балка;

Сергеевское.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно, что общий объем ресурсов на этих месторождениях достигает 620 тонн золота.

Донбасская золоторудная провинция

В этом месте есть 400 тонн прогнозных ресурсов. Однако потенциал этих запасов может быть значительно больше. Ведь там найдены мелкие перспективные месторождения.

Карпатская золотоносная провинция

Самое известное в этой провинции Мужиевское месторождение, запасы там ориентировочно – 50 тонн. Также значительные залежи в:

Береговском месторождении.

месторождении Сауляк.

Заметьте! Также, по данным Института геологии, в Украине присутствуют многочисленные россыпные месторождения золота

Какой потенциал Украины в золоторудной отрасли? Оценки Госгеонедр свидетельствуют о том, что общие запасы золота в Украине достигают примерно 3 тысячи тонн. Самые большие залежи на "Украинском щите" – 2 400 тысяч тонн, на Донбассе – почти 400 тонн, в Карпатах – 55 тонн.

Какая стоимость золота сейчас?