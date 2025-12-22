Як змінилась ціна золота 22 грудня?

Золото зросло на 1,7%. Цей метал подорожчав до 4 413,01 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Максимум золота протягом сесії сягнув 4 420,01 долара. Наразі це абсолютний рекорд.

Чому дорожчає золото:

зростають очікування, щодо зниження ставки ФРС (цього місяця її вже понижували на 25 базисних пунктів);

збільшення попиту на безпечні активи;

активні покупки золота з боку Центробанків;

зниження індексу долара;

геополітична напруга (зокрема, конфлікт США та Венесуели);

Нижчі ставки підтримують попит на реальні активи, такі як золото та срібло. Але ми також маємо рекордно високу ціну на мідь, що свідчить про бажання інвесторів утримувати активи в широких сировинних товарах, ймовірно, через очікування, що інфляція може залишатися вищою довше,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Зауважимо, що Стауново прогнозує подальше здорожчання золота. Імовірно, наступного року цей метал сягне 4 500 доларів.

Що відбувається з ціною на срібло сьогодні?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 2,8%. Цей метал сягнув – 68,98 долара за унцію.

Протягом сесії срібло дорожчало до 69,44 долара за унцію. Нагадаємо, попередній рекорд був зафіксований на минулому тижні в середу, тоді унція коштувала – 66,88 долара, повідомляє Reuters.

Цікаво! Золото з початку року зросло в ціні на майже 68%. А от срібло здорожчало на – 138%.

Вартість срібла зростає через:

постійний дефіцит поставок;

зростання промислових потреб;

сильний інвестиційний попит.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?