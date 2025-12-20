Де найбільше золота на українській території?

Золото України сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Водночас золоторудних районів на території цих провінцій більше. Загалом їх 6.

Наразі золото по території України розподіляється так:

провінція "Український щит"

Найбільша кількість золотих запасів знаходиться саме на цій території. Тут є 6 основних вивчених родовищ:

Сергіївське родовище;

Майське родовище;

Клинцівське;

Юр'ївське;

родовище "Золота Балка";

родовище "Широка Балка".

Зауважимо, що на цій території знаходиться 75 – 80% від усіх українських запасів. Саме ця провінція має найбільший потенціал. Як кажуть експерти, тут, імовірно, є інші родовища, які ще не відкриті та не вивчені.

Карпатська золотоносна провінція

Саме тут знаходиться приблизно 15% від усіх українських запасів. Найвідомішими на цій території є родовища – Мужіївське, Берегівське та Сауляк.

Донбаська золоторудна провінція

Зараз вважається, що тут знаходиться 10% від усіх українських запасів золота. Проте експерти вбачають набагато більший потенціал у цій території.

Цікаво! Саме на цій території виявлено родовища корінного та розсипного золота.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– наголошується у публікації.

Які запаси золота має Україна потенційно?

Потенційні запаси золота в Україні складають майже 3 тисячі тонн. Найбільше, як вважають експерти, "заховано" на території "Українського щита" – орієнтовно 2 400 тонн, повідомлять Держгеонадра.

А потенціал в інших провінцій такий:

Донбаська золоторудна провінція має значний потенціал, що складає – 400 тонн;

Карпатська золотоносна провінція має відчутно менший запас, приблизно – 55 тонн.

Яка вартість золота на світовому ринку?