Де найбільше золота на українській території?
Золото України сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".
Водночас золоторудних районів на території цих провінцій більше. Загалом їх 6.
Наразі золото по території України розподіляється так:
- провінція "Український щит"
Найбільша кількість золотих запасів знаходиться саме на цій території. Тут є 6 основних вивчених родовищ:
- Сергіївське родовище;
- Майське родовище;
- Клинцівське;
- Юр'ївське;
- родовище "Золота Балка";
- родовище "Широка Балка".
Зауважимо, що на цій території знаходиться 75 – 80% від усіх українських запасів. Саме ця провінція має найбільший потенціал. Як кажуть експерти, тут, імовірно, є інші родовища, які ще не відкриті та не вивчені.
- Карпатська золотоносна провінція
Саме тут знаходиться приблизно 15% від усіх українських запасів. Найвідомішими на цій території є родовища – Мужіївське, Берегівське та Сауляк.
- Донбаська золоторудна провінція
Зараз вважається, що тут знаходиться 10% від усіх українських запасів золота. Проте експерти вбачають набагато більший потенціал у цій території.
Цікаво! Саме на цій території виявлено родовища корінного та розсипного золота.
Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– наголошується у публікації.
Які запаси золота має Україна потенційно?
Потенційні запаси золота в Україні складають майже 3 тисячі тонн. Найбільше, як вважають експерти, "заховано" на території "Українського щита" – орієнтовно 2 400 тонн, повідомлять Держгеонадра.
А потенціал в інших провінцій такий:
- Донбаська золоторудна провінція має значний потенціал, що складає – 400 тонн;
- Карпатська золотоносна провінція має відчутно менший запас, приблизно – 55 тонн.
Яка вартість золота на світовому ринку?
У 2025 золото зросло в ціні на майже 65%. Рекорд вартості цього металу було встановлено у жовтні, тоді воно коштувало – 4 381,21 долара за унцію.
Водночас у п'ятницю 19 грудня вартість золота протягом сесії знизилась. Тоді вона була на рівні – 4 326,37 долара за унцію.