Как изменилась цена золота 22 декабря?
Золото выросло на 1,7%. Этот металл подорожал до 4 413,01 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Угрожает пойти в суд: Центробанк России снова пытается запугать Европу
Обратите внимание! Максимум золота в течение сессии достиг 4 420,01 доллара. Сейчас это абсолютный рекорд.
Почему дорожает золото:
- растут ожидания, относительно снижения ставки ФРС (в этом месяце ее уже понижали на 25 базисных пунктов);
- увеличение спроса на безопасные активы;
- активные покупки золота со стороны Центробанков;
- снижение индекса доллара;
- геополитическое напряжение (в частности, конфликт США и Венесуэлы);
Низкие ставки поддерживают спрос на реальные активы, такие как золото и серебро. Но мы также имеем рекордно высокую цену на медь, что свидетельствует о желании инвесторов удерживать активы в широких сырьевых товарах, вероятно, из-за ожиданий, что инфляция может оставаться выше дольше,
– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Заметим, что Стауново прогнозирует дальнейшее подорожание золота. Вероятно, следующем году этот металл достигнет 4 500 долларов.
Что происходит с ценой на серебро сегодня?
Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 2,8%. Этот металл достиг – 68,98 доллара за унцию.
В течение сессии серебро дорожало до 69,44 доллара за унцию. Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован на прошлой неделе в среду, тогда унция стоила – 66,88 доллара, сообщает Reuters.
Интересно! Золото с начала года выросло в цене почти на 68%. А вот серебро подорожало на – 138%.
Стоимость серебра растет из-за:
- постоянного дефицита поставок;
- роста промышленных потребностей;
- сильного инвестиционного спроса.
Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?
Платина выросла в цене на 4,2%. Теперь этот металл стоит – 2 056,06 доллара за унцию. Для понимания, это самый высокий уровень за последние 17 лет.
А вот палладий подорожал на 2,8%. Унция этого металла теперь имеет цену – 1 760,86 доллара. Сейчас это трехлетний максимум.