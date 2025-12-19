Яку заяву зробив російський Центробанк?

Центральний банк Росії сказав, що подасть позови до європейських банків у російському суді. Такі дії регулятор хоче зробити, як відповідь на намагання Європи використати заморожені російські активи для допомоги Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Банк Росії оголошує, що вимагатиме компенсації від європейських банків у російському арбітражному суді за збитки, завдані незаконним блокуванням і використанням його активів, у розмірі, що відповідає незаконно утримуваним активам і втраченому прибутку,

– каже російський регулятор.

Водночас Центробанк Росії не уточнює до яких саме європейських банків він позиватиметься. У коментарі Reuters, російський регулятор лише вказав, що подасть в суд на "інститути, які незаконно утримують і блокують здатність Банку Росії розпоряджатися його активами".

Зверніть увагу! Російський Центробанк продовжує називати плани ЄС використати заморожені активи – незаконними.

Не дивно, що погрози йдуть саме на адресу бельгійського депозитарію Euroclear. Адже там знаходиться більша частина заморожених російських активів у Європі. Для розуміння, наразі на європейській території утримується – 210 мільярдів євро, з них – 185 мільярдів євро у Бельгії, повідомляє Politico.

Що відомо про ситуацію, щодо кредиту?

ЄС утвердив кредит для України. Проте він не в рахунок заморожених російських активів, як очікувалось раніше. Таке рішення не вдалося ухвалити через опір Бельгії.

Європа утвердила спеціальний кредит для України під 0%. Разом з цим, ЄС "залишає за собою право використовувати активи Росії".

Нещодавно стало відомо, що Центробанк Росії подав позов до Московського арбітражного суду. Російський регулятор вимагає від Euroclear 229 мільярда доларів. Це не тільки активи, Кремль також хоче додаткове покриття витрат, зокрема, через втрату доходів.

Важливо! Загальна сума кредиту складає – 90 мільярдів євро. Ця допомога має надаватися протягом 2026 – 2027 років.