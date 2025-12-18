Скільки коштує унція золота 18 грудня 2025?
Ціна золота сьогодні знизилась на – 0,4%. Тепер цей метал коштує – 4 323,57 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Які фактори вплинули на зростання золота, окрім долара, сьогодні:
- очікування публікації даних, щодо інфляції в США;
- зниження ставки ФРС у грудні 2025 на 25 базисних пунктів (а також очікування натяків, щодо аналогічних змін у 2026);
Важливо! Недохідні активи, до прикладу, золото лише виграють від нижчих процентних ставок.
- очікування публікації індексу споживчих цін у США за листопад;
- рівень безробіття в США (він зріс до 4,6% у листопаді, це найвищий показник з вересня 2021).
Трохи міцніший долар є зустрічним вітром як для золота, так і для срібла. Деякі обережні інвестори воліють бути в безпеці та не стикатися зі звітом про інфляцію з відкритою позицією,
– прокоментував ситуацію аналітик UBS Джованні Стауново.
Як змінилась вартість срібла 18 грудня 2025?
Спотова вартість срібла сьогодні впала на 0,1%. Цей метал тепер коштує – 66,19 долара за унцію.
Нагадаємо, рекорд вартості срібла було встановлено вчора. Тоді одна унція коштувала – 66,88 долара, повідомляє Reuters.
Цікаво! З початку року срібло зросло в ціні на 129%. Цьому, зокрема, сприяв дефіцит пропозиції.
Які ціни на інші метали сьогодні?
18 грудня платина зросла в ціні. Вона подорожчала на 1,3%. Тепер метал коштує – 1 924,05 долара за унцію. Для розуміння, це найбільше значення за останні більш як 17 років.
Паладій також подорожчав. Він зріс в ціні на 2,8%. Вартість цього металу зараз – 1 693,55 долара за унцію. Наразі, це практично трирічний ціновий максимум.