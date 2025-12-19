Яка ціна на золото сьогодні?
Спотова вартість золота сьогодні знизилась на 0,1%. Ціна цього металу – 4 326,37 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Водночас очікується, що тижневе зростання золота буде – 0,6%. Тобто, імовірно, цей метал відновиться і продовжить дорожчати.
Чому падає ціна на золото зараз:
- відбулося зміцнення долара;
- а також цьому сприяють – відповідні позиції інвесторів.
До того ж ціна цього металу коригується під впливом:
- тиші в очікуванні свят;
- зростання споживчих цін менше ніж очікувалось (за листопад вони збільшились на 2,7% у річному обчисленні, хоча очікувався показник понад 3%);
- зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів (та очікування подальших аналогічних змін у 2026).
Знижки на золото в Індії зросли до понад місячного максимуму, оскільки рекордні ціни стримали попит у весільний сезон, тоді як у Китаї зниження цін досягло найвищого рівня з кінця серпня 2020 року,
– наголошує видання.
Цікаво! Наразі трейдери очікують, що до грудня 2026 року золото має зрости в ціні. Імовірно, цей метал сягне – 4 900 доларів.
Як змінилась ціна на срібло 19 грудня 2025?
Спотова вартість срібла зросла на – 0,8%. Сьогодні цей метал коштує – 65,93 долара за унцію.
Нагадаємо, у середу вартість срібла встановила абсолютний рекорд. Тоді одна унція коштувала – 66,88 долара, повідомляє Reuters.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали у п'ятницю 19 грудня?
Платина сьогодні трохи подорожчала. Вона зросла за сесію в ціні на 0,2%. Одна унція платини сягнула – 1 919,41 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, стабільний. Ціна цього металу за унцію зараз – 1 695,22 долара.
Цікаво! Цьогоріч золото зросло в ціні на майже – 65%. А от срібло подорожчало значно більше, на – 128%.