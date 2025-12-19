Яка ціна на золото сьогодні?

Спотова вартість золота сьогодні знизилась на 0,1%. Ціна цього металу – 4 326,37 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Усе залежить від Росії: стало відомо, коли Україні доведеться повернути кредит від ЄС

Водночас очікується, що тижневе зростання золота буде – 0,6%. Тобто, імовірно, цей метал відновиться і продовжить дорожчати.

Чому падає ціна на золото зараз:

відбулося зміцнення долара;

а також цьому сприяють – відповідні позиції інвесторів.

До того ж ціна цього металу коригується під впливом:

тиші в очікуванні свят;

зростання споживчих цін менше ніж очікувалось (за листопад вони збільшились на 2,7% у річному обчисленні, хоча очікувався показник понад 3%);

зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів (та очікування подальших аналогічних змін у 2026).

Знижки на золото в Індії зросли до понад місячного максимуму, оскільки рекордні ціни стримали попит у весільний сезон, тоді як у Китаї зниження цін досягло найвищого рівня з кінця серпня 2020 року,

– наголошує видання.

Цікаво! Наразі трейдери очікують, що до грудня 2026 року золото має зрости в ціні. Імовірно, цей метал сягне – 4 900 доларів.

Як змінилась ціна на срібло 19 грудня 2025?

Спотова вартість срібла зросла на – 0,8%. Сьогодні цей метал коштує – 65,93 долара за унцію.

Нагадаємо, у середу вартість срібла встановила абсолютний рекорд. Тоді одна унція коштувала – 66,88 долара, повідомляє Reuters.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали у п'ятницю 19 грудня?

Платина сьогодні трохи подорожчала. Вона зросла за сесію в ціні на 0,2%. Одна унція платини сягнула – 1 919,41 долара за унцію.

Паладій, своєю чергою, стабільний. Ціна цього металу за унцію зараз – 1 695,22 долара.

Цікаво! Цьогоріч золото зросло в ціні на майже – 65%. А от срібло подорожчало значно більше, на – 128%.